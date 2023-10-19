Президент поздравил сотрудников органов гражданской защиты c Днем спасателя

Фото: пресс-служба президента РК

"Поздравляю сотрудников органов гражданской защиты с Днем спасателя! Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия!" – написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в X.