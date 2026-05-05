Президент принял Бакытжана Сагинтаева

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся в мае в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства заслушал доклад о ключевых направлениях деятельности ЕЭК, а также о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза в 2026 году.

Президент также был проинформирован о завершении работы над Совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.

Документ определит основные направления сотрудничества стран интеграционного объединения по развитию технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 28-29 мая в Астане.