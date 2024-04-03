Президент принял Бакытжана Сагинтаева

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В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Бакытжана Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК.



Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК и перспективах дальнейшего развития, а также о состоянии взаимодействия Казахстана с ЕЭК.



На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с разработкой Плана мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономический путь» до 2030 и 2045 годов и подготовкой к юбилейному заседанию Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года в Москве.