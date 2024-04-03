Президент принял Бакытжана Сагинтаева
301
Глава государства принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Бакытжана Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК.
Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК и перспективах дальнейшего развития, а также о состоянии взаимодействия Казахстана с ЕЭК.
На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с разработкой Плана мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономический путь» до 2030 и 2045 годов и подготовкой к юбилейному заседанию Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года в Москве.