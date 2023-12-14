Президент принял Ерболата Досаева

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Глава государства заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 11 месяцев текущего года.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за указанный период краткосрочный экономический индикатор вырос на 13 %. Поступления в государственный бюджет составили 4,9 трлн тенге с ростом на 34,5 %. В ноябре годовая инфляция замедлилась до 10,5 %. В целом, по итогам года рост экономики крупнейшего города страны ожидается на уровне 6,5 % (2022 г. – 5,0 %).

Президент был проинформирован о том, что общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20 %. Частные инвестиции увеличились на 30,3 % и достигли 1,4 трлн тенге. Всего с начала текущего года в экономику города вложено 1,53 трлн тенге.

Как сообщил Ерболат Досаев, по поручению главы государства в Алматы ведется комплексная работа по развитию и экологизации общественного транспорта. В текущем году автобусный парк города обновлен на 1150 экологически чистых автобусов, в том числе 550 единиц приобретены частными перевозчиками. Впервые за последние 11 лет начал обновляться троллейбусный парк. На сегодня приобретены 100 троллейбусов, дополнительно с закупом еще 100 единиц в 2024 году парк троллейбусов обновится на 100 %.

Главе государства была представлена информация о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе построено 25 км новых дорог на 70 улицах, проведен средний ремонт 200 км дорог.

Президенту также было доложено об исполнении его поручений по модернизации социальной инфраструктуры. В сфере здравоохранения активно внедряется новый Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Алматы начато строительство и проектирование 22 школ на 37,1 тысячи мест. С начала года трудоустроено 36,7 тысячи молодых людей категории NEET, из них 82 % – на постоянные рабочие места. Запущены краткосрочные курсы обучения актуальным профессиям и цифровая платформа вакансий Jobfair365, открыто 8 молодежных комьюнити-центров.

На особом контроле – исполнение поручения президента по озеленению города. С начала года высажено 276 тысяч деревьев и кустарников, до конца года их количество будет доведено до 320 тысяч. Парковые территории Алматы увеличились на 397 га.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики мегаполиса и привлечению инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, экологизации общественного транспорта и развитию транспортного каркаса Алматы.