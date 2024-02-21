Президент принял гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о перспективах реализации совместных проектов в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В частности, компания «Татнефть» реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, который направлен на производство бутадиена и его производных в Атырауской области.

Компания сотрудничает с «КазМунайГазом» в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, «Татнефть» участвует в совместной разработке месторождений твердых полезных ископаемых.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативы «Татнефти» по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности и подчеркнул, что эта компания является одним из стратегических партнеров нашей страны в энергетической отрасли.