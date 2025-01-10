Президент принял главу КТЖ

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Нурлана Сауранбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Нурлан Сауранбаев отчитался по итогам деятельности национальной компании в 2024 году. Он сообщил о сохранении положительной динамики роста основных производственных показателей. Эксплуатационный грузооборот составил 272 млрд тонно-километров. Перевезен рекордный объем грузов через казахстанско-китайские стыки – 32 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в 2023 году.  На 8,8% увеличился контейнерный транзит. Количество перевезенных контейнеров составило 1,4 млн ДФЭ.

Он также доложил о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении поручений главы государства по развитию транзитного потенциала. На сегодняшний день уже отремонтировано более 2800 км магистралей. Строится свыше 1 тыс. км новых линий: Достык – Мойынты, Дарбаза – Мактаарал и обводная Алматинского узла. Работы по возведению вторых путей на участке Достык – Мойынты и обводной линии Жетыген – Казыбек-бек идут с опережением графика и будут завершены в 2025 году.

Нурлан Сауранбаев рассказал о расширении терминальной сети для привлечения грузовых потоков в казахстанские коридоры. Увеличению транзита из Китая по Транскаспийскому маршруту способствовал запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту г. Сианя. Начато строительство терминалов по направлению Восток – Запад в Алматы, в азербайджанском морском порту Алят, в столице Венгрии – Будапеште и в поселке Селятино под Москвой. Совместно с китайским партнером – портом Ляньюньган – начато строительство контейнерного хаба в порту Актау.

Глава КТЖ представил ряд новых проектов, поддержанных главой государства, проинформировав о том, что приоритетное внимание компания планирует уделять развитию инфраструктуры, терминальной сети и внедрению цифровых решений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях. По его словам, планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии.

#президент #КТЖ

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