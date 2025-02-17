Президент наградил главу МИД Венгрии орденом

Глава государства принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в Астану с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Приветствуя венгерского дипломата, президент отметил высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией. Подчеркнуто поступательное развитие политического диалога на высоком уровне, а также активное межправительственное взаимодействие.





Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение динамичной реализацией соглашений, подписанных в ходе его государственного визита в Будапешт в прошлом году. По его словам, их последовательное воплощение будет способствовать дальнейшему углублению всестороннего партнерства. Глава государства передал приветствие и наилучшие пожелания премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Петер Сийярто также передал президенту теплые слова приветствия от премьер-министра Венгрии.



Министр проинформировал главу государства, что его визит в Астану направлен на предметное обсуждение с профильными министерствами и ведомствами различных аспектов практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.



В ходе встречи собеседники рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике и банковском секторе.



Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев наградил Петера Сийярто орденом «Достык» II степени за вклад в развитие казахско-венгерских отношений.