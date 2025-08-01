Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Глава государства был проинформирован о состоянии боевой готовности армии, итогах весенней призывной кампании, мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания и социального обеспечения военнослужащих.

Даурен Косанов доложил о ходе исполнения поручений Президента. В частности, о работе по повышению мобильности войск, развитию противовоздушной обороны, территориальных войск, подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), военной инфраструктуры, а также по размещению государственного оборонного заказа.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему повышению боевого потенциала Вооруженных cил. Глава государства также отметил важность реализации комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности воинской службы, профилактику гибели и травматизма военнослужащих.