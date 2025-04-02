Ерлан Аккенженов рассказал Главе государства о развитии топливно-энергетического комплекса в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Министр энергетики доложил Президенту о стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов, которые в 2025 году планируют переработать 17,6 миллиона тонн нефти. Также было представлено предложение по разработке плана развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.

Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче газа и строительству новых газоперерабатывающих мощностей в Кашагане, Карачаганаке и Жанаозене. Он также рассказал о продолжении строительства газопроводов «Бейнеу – Бозой – Шымкент» и «Талдыкорган – Ушарал». Кроме того, министр рассказал о планах ввода в строй новых электростанций, которые обеспечат 26 ГВт мощности к 2035 году, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергию.

По итогам встречи Президент дал поручения для дальнейшего развития энергетического сектора. Он подчеркнул важность выполнения инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтехимической и энергетической отраслях, а также обеспечения энергетической безопасности страны и стабильного снабжения энергоресурсами.

В заключении Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для улучшения инвестиционного климата и привлечения стратегических инвесторов в геологоразведку.