Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
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Вахитов Елдос
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Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию главного Национального праздника, передает Kazpravda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики, сообщает Акорда.
Мероприятие состоялось перед резиденцией «Акорда».
Начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.
Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию Национального праздника - Дня Республики. Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах Казахстана.
Как сообщалось, глава государства поздравил казахстанцев с Днем Республики.