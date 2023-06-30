Президент провел расширенное заседание коллегии МВД – самое главное

Фото: пресс-служба президента РК

В мероприятии приняли участие руководители Администрации президента и государственных органов, члены коллегии МВД и руководящий состав центрального аппарата, руководители территориальных департаментов полиции и участковые инспекторы из всех регионов страны.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в системе государственного управления Министерству внутренних дел отведена особая роль. Важнейшей задачей ведомства является охрана общественного порядка, борьба с преступностью.

«Служба в правоохранительных органах – очень непростое дело, зачастую приходится работать и днем, и ночью. В вашей работе есть и риски, и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность», – сказал глава нашего государства.

Как убежден президент, профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, поэтому следует уделять особое внимание совершенствованию работы органов внутренних дел. В настоящее время внедряется сервисная модель работы полиции.

«Приняты конкретные меры, направленные на внедрение принципа «Полиция в шаговой доступности». Набранные темпы ни в коем случае не следует замедлять. Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений. Кроме того, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее глава государства остановился на еще одном актуальном вопросе, волнующем общество.

«Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть. Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей. Теперь наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку. А МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить Справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы», – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высшие должностные лица полиции должны посещать школы и университеты и разъяснять подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения.

«К сожалению, у нашей молодежи низкий уровень правовой грамотности. Подрастающее поколение плохо знает законы и зачастую до конца не осознает важность их неукоснительного соблюдения. Последствия такой юридической безграмотности могут быть очень серьезными. Я всегда говорю о том, что в стране должно господствовать верховенство закона, только в таком случае в обществе будет порядок. Сотрудники полиции должны доносить эту простую истину до граждан, особенно молодежи», – отметил он.

Президент заявил, что наши сограждане, оказавшиеся в сложной ситуации, надеются на помощь представителей власти для скорейшего восстановления справедливости, наказания виновных и возмещения ущерба. В этой связи он указал на важность оперативного и профессионального реагирования на поступающие заявления.

«Однако огромный вал жалоб говорит о том, что с этим у правоохранительной системы пока имеются проблемы. Люди годами обивают пороги различных инстанций, не получая четких ответов, тщетно пытаясь добиться правды. Я только что выслушал некоторые доклады и дал поручение: в системе МВД на всех участках, во всех регионах следует наращивать цифровизацию. Цифровизация – это очень серьезный инструмент прозрачности работы полицейских и достижения соответствующей эффективности. Поэтому по моему поручению Комиссия по реформе правоохранительной системы подготовила проект закона об оптимизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Он призван облегчить работу дознавателей и следователей, освободив их от бесполезных дублирующих процедур и избыточного документооборота. Но в первую очередь законопроект разработан в интересах наших граждан, обращающихся к вам за помощью. Избавление от излишней бюрократии сэкономит ваши время и силы, чтобы вы могли сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей. Нашим гражданам нужны не формальные отчеты, а ощутимые изменения в вашей работе и конкретные результаты. Именно в этом заключается суть сервисной модели, ключевые подходы которой должны быть внедрены во все аспекты и сферы вашей деятельности», – сказал глава государства.

В выступлении были затронуты вопросы повышения эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия.

«Статистика неутешительная. За последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов – среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечено более 37 тысяч лиц. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа. И здесь основная роль отводится участковым инспекторам полиции. Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинство преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать, а это значит – сохранить чью-то жизнь и здоровье», – заявил президент.

По его мнению, еще один важный вопрос, который правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания, – это повышение уровня дорожной безопасности.

«За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры. По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное. Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Так, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибло 24 человека и травмировано 142. Удручающая статистика аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают. Буквально на днях был принят закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Теперь важно обеспечить на практике безопасное использование новых видов транспорта», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом глава государства добавил, что ситуацию на дорогах усугубил беспорядочный ввоз в страну иностранных машин.

«Водители данных автомобилей грубо, а зачастую безнаказанно, нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки. Причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов. Сейчас мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и Министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве», – сказал он.

Еще одним актуальным вопросом, который затронул президент, стала борьба с организованной преступностью. По словам главы государства, отечественный опыт, а также события, происходящие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками.

«Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. В свое время великий Абай говорил: «Күшік асырап, ит еттім, ол балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, Ол мерген болды, мені атты». Мы на примере недавних событий убедились, что криминалитет, в конечном счете, разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Была подчеркнута необходимость проведения четкого разграничения между соблюдением закона и правонарушениями.

«Вновь повторю: в обществе должны строго соблюдаться Закон и Порядок. Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома. Борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной, ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным. И в этом деле не может быть мелочей. Сотрудники полиции должны с уважением относиться к законопослушным гражданам, в то время как с нарушителями порядка следует говорить строго с позиции закона. В ходе следственных действий абсолютно недопустимо применение насилия, пыток и других запрещенных методов. Каждый страж порядка должен это четко усвоить. Только неукоснительное следование этим требованиям в повседневной работе может обеспечить высокое доверие населения», – отметил президент.

При этом, как считает президент, и со стороны граждан также должно проявляться уважение к сотрудникам правоохранительных органов. По его мнению, недопустимо не подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, угрожать им или применять силу. Нарушители закона не должны оставаться безнаказанными.

Сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из них носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации, как было сказано в выступлении, стражам порядка очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости.

В заключение глава государства отметил, что государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел и рассказал о конкретных мерах, которые были предприняты за последние три года.

«Неоднократно повышалась заработная плата. Увеличилось количество работников, получающих жилищные компенсации, сейчас их число превысило 38 тысяч. Оказывается поддержка Национальной гвардии. Ежегодно выделяются значительные средства на укрепление материально-технической базы, внедряются инновационные технологии. В целом, поддержка деятельности органов внутренних дел будет продолжена», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

На заседании коллегии министр внутренних дел Марат Ахметжанов выступил с докладом о решении таких проблем, как наркомания, торговля людьми, бытовое насилие. Он также отчитался о мерах по профилактике и борьбе с преступностью, реформах в правоохранительных органах.

Комментируя доклад министра, глава государства назвал борьбу с наркоманией и наркобизнесом серьезной проблемой, которую необходимо безотлагательно решать правоохранительным органам.

В завершение заседания коллегии МВД президент вновь высказался по вопросу борьбы с мошенничеством и указал на важность ведения превентивной работы в этом направлении.

Кроме того, с докладами выступили начальник Департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев, начальник Департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров, начальник Департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

До начала заседания Касым-Жомарту Токаеву были презентованы цифровые проекты, используемые в полицейской деятельности. В частности, ему было доложено о внедрении цифровых технологий, призванных оптимизировать решение таких важных задач, как борьба с киберпреступностью и наркопреступностью, дактилоскопическая регистрация, профилактика семейно-бытового насилия, легализация транспортных средств и подача онлайн-заявлений о ДТП в страховые компании. Кроме того, была представлена новая форма Национальной гвардии и туристической полиции.