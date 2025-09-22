Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства и министр торговли США Говард Латник рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.

Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов. По его словам, перед американским бизнесом открываются широкие возможности в целом ряде отраслей, в том числе энергетике, транспорте и логистике, цифровизации, аграрной отрасли.

В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном.

– Я рад, что у Вас состоялся разговор с нашим Президентом. Он передал Вам, что с нетерпением ждет возможности активно поработать с Вами, – сказал он.

Министр торговли США Говард Латник отметил перспективы торгово-экономического взаимодействия с Казахстаном: