Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.
Глава государства и министр торговли США Говард Латник рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.
Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов. По его словам, перед американским бизнесом открываются широкие возможности в целом ряде отраслей, в том числе энергетике, транспорте и логистике, цифровизации, аграрной отрасли.
В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном.
– Я рад, что у Вас состоялся разговор с нашим Президентом. Он передал Вам, что с нетерпением ждет возможности активно поработать с Вами, – сказал он.
Министр торговли США Говард Латник отметил перспективы торгово-экономического взаимодействия с Казахстаном:
– Потенциал сотрудничества и укрепления экономик наших стран является ключевым фактором развития торговых связей и открывает широкие перспективы в сфере критически важных минералов, куда мы могли бы направить совместные инвестиции. Мы очень рады, что Вы выбрали компанию Wabtec в секторе локомотивов. Это отличная основа для нашего взаимодействия.