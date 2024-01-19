Президент провел встречу с Синди Маккейн

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Рим встретился с Исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сегодняшняя встреча является хорошей возможностью обсудить партнерство между Казахстаном и ВПП ООН в решении проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Глава государства рассказал о мерах, реализуемых Казахстаном по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию гуманитарной помощи по линии международных организаций, включая Исламскую организацию по продовольственной безопасности (ИОПБ) и ООН.

В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов. На фоне сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа Казахстан пожертвовал народу Палестины 1 млн долларов и доставил две партии гуманитарной помощи. Также финансовая помощь была оказана Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Особое внимание президент уделил ситуации в Афганистане. По его мнению, крайне важно, чтобы международное сообщество продолжило прилагать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в настоящее время ведется работа по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Деятельность центра позволит упорядочить межведомственную координацию ООН в Центральной Азии в целях укрепления регионального мира, безопасности и устойчивого развития.

В завершение встречи глава государства пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

 

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