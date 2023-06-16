Президент провел заседание Совета Безопасности

Под председательством главы государства состоялось очередное заседание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Председатель Совета Безопасности заслушал доклады руководителей ряда заинтересованных государственных органов.
Советом Безопасности рассмотрен проект Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.
Выработаны системные меры по отдельным вопросам в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, оборота вооружения и военной техники, развития инфраструктуры объектов обороны.
По итогам заседания президентом дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы обеспечения военной безопасности государства.