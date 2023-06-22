Президент провел заседание Высшего совета по реформам

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, в котором приняли участие члены Правительства и руководители государственных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Мероприятие началось с обсуждения ключевых вызовов социально-экономического развития страны. О результатах проведенного анализа доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

Выслушав доклад, президент подчеркнул необходимость реализации экономических и правовых преобразований наряду с политическими реформами. Правительству и Агентству по стратегическому планированию и реформам поручено учесть результаты сегодняшнего обсуждения при разработке Национального плана развития Казахстана до 2029 года.

Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по развитию энергетической отрасли и эффективной тарифной политики. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Алмасадам Саткалиев и министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Глава государства отметил, что эффективная и своевременная реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции» является ключевой задачей всего Правительства.

Еще одной важной проблемой, требующей внимания, Касым-Жомарт Токаев назвал неукомплектованность квалифицированным персоналом объектов теплоэнергетики и энергосистемы. Поручено решить проблему текучести кадров безотлагательно.

На заседании также был рассмотрен вопрос разработки национальных проектов. Глава государства указал на необходимость своевременной и качественной реализации двух нацпроектов: «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

О новом национальном проекте «Доступный интернет» доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Комментируя выступления министра, президент подчеркнул, что результатом данного национального проекта должен стать доступный и качественный интернет для всех.

На заседании также был рассмотрен вопрос комплексного развития инфраструктуры здравоохранения. Докладчиком по этой теме выступила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность эффективной реализации программы и максимального использования казахстанского содержания.