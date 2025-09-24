Президент рассказал о политических реформах в Казахстане

Президент
66

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что за последние три года в республике были проведены беспрецедентные политические и экономические реформы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что в условиях глобальной турбулентности Казахстан проводит смелую политику преобразований с целью построения Справедливого Казахстана.

Так, в ходе общенационального референдума был утвержден однократный семилетний президентский срок, что укрепило демократическую подотчетность. В Казахстане придерживаются формулы «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

«Руководствуясь стремлением модернизировать Казахстан, я также предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о создании однопалатного Парламента.

Наша цель – постоянное совершенствование политической системы для повышения ее прозрачности, эффективности и соответствия запросам общества. Главный принцип этих реформ: Закон и Порядок должны быть превыше всего.

Мы считаем, что только управление, основанное на здравом смысле и верховенстве права, может обеспечить общественный порядок и защитить права всех граждан. Это создает благоприятные условия для международных инвестиций, торгового сотрудничества и динамичного развития страны в более широком контексте. Защита интересов законопослушных граждан – наш главный приоритет, основанный на справедливости, подотчетности и взаимном уважении», - заявил Президент.

#Казахстан #политика #Токаев #реформы

