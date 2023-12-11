Президент РК принял Серика Жумангарина

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Вице-премьер доложил президенту страны о текущей деятельности по курируемым вопросам торговли, интеграции, сельского хозяйства. В числе актуальных вопросов повестки дня – ход подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

В 2024 году исполняется 10 лет с момента интеграционного объединения пяти стран. За период деятельности ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 74% (в 2015 г. – 16,3 млрд долларов, в 2022 г. – 28,3 млрд долларов). При этом экспорт вырос на 90% (в 2015 г. – 5,1 млрд долларов, в 2022 г. – 9,7 млрд долларов).

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о ходе исполнения его поручения об увеличении объемов переработки в агропромышленном комплексе с 30% до 70%. На сегодня министерством сельского хозяйства подготовлен пул из 500 крупных потенциальных проектов в сфере АПК на сумму 1,6 трлн тенге для реализации в 2024-2026 годах. Впервые в реализацию данных проектов выразил готовность вложить порядка 500 млрд тенге собственных средств отечественный банк второго уровня. В ближайшее время список потенциальных проектов будет актуализирован.

Глава государства поручил заместителю премьер-министра усилить контроль за эффективным использованием средств в проектах в сфере сельского хозяйства и обеспечить качественную подготовку запланированных на международном треке мероприятий.