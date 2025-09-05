Президент: «С китайскими партнерами в нефтегазовой сфере реализуется много проектов»

Президент,Китай,Инвестиции
125
Дана Аменова
специальный корреспондент

По словам Главы государства, запланированы новые проекты стратегического характера

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе выступления на торжественной церемонии в Акорде по случаю поздравления работников нефтегазовой отрасли Касым-Жомарт Токаев отметил, что в последние годы государство уделяет пристальное внимание выстраиванию системной работы по привлечению зарубежных инвестиций в различные секторы экономики, сообщает Kazpravda.kz

«В этом плане хочу отметить свой недавний визит в Китай, который стал очень плодотворным и придал новый мощный импульс стратегическому партнерству между нашими странами. Повестка двусторонних переговоров была весьма обширной и затрагивала национальные интересы Казахстана, прежде всего, в экономической сфере. В переговорах с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином особое внимание было уделено всестороннему сотрудничеству в духе вечной дружбы и стратегического партнерства. По итогам очередного заседания казахско-китайского Делового совета подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму 15 миллиардов долларов», – сказал он.

Также Глава государства добавил, что с китайскими партнерами в нефтегазовой сфере реализуется много проектов, запланированы новые проекты стратегического характера.

«Среди них особо отмечу соглашение о строительстве газохимического комплекса по производству карбамида в Актюбинской области с компанией CNPC на сумму более одного миллиарда долларов. Важной является достигнутая договоренность с Банком развития Китая о финансировании строительства магистральных трубопроводов для транспортировки этана и пропана в Атырауской области на сумму около 530 миллионов долларов. Мы традиционно уделяем особое внимание углублению сотрудничества со всеми международными инвесторами. Многолетнее партнерство в нефтегазовом секторе с американскими, российскими, европейскими, китайскими корпорациями – тому яркое свидетельство», – заключил Президент.

#Токаев #Китай #инвестиции #газ #нефть

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Сначала примерьте на себя
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Способствовать укреплению партнерства
У курсантов новоселье
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Креативные идеи рождаются в школах
Путь к сближению и взаимному доверию
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Возводить мосты дружбы
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В приоритете цифровая безопасность
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахста…
Глава государства высказался о роли человека труда в общест…
Касым-Жомарт Токаев поздравил работников нефтегазовой отрас…
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]