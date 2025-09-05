Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе выступления на торжественной церемонии в Акорде по случаю поздравления работников нефтегазовой отрасли Касым-Жомарт Токаев отметил, что в последние годы государство уделяет пристальное внимание выстраиванию системной работы по привлечению зарубежных инвестиций в различные секторы экономики, сообщает Kazpravda.kz

«В этом плане хочу отметить свой недавний визит в Китай, который стал очень плодотворным и придал новый мощный импульс стратегическому партнерству между нашими странами. Повестка двусторонних переговоров была весьма обширной и затрагивала национальные интересы Казахстана, прежде всего, в экономической сфере. В переговорах с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином особое внимание было уделено всестороннему сотрудничеству в духе вечной дружбы и стратегического партнерства. По итогам очередного заседания казахско-китайского Делового совета подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму 15 миллиардов долларов», – сказал он.

Также Глава государства добавил, что с китайскими партнерами в нефтегазовой сфере реализуется много проектов, запланированы новые проекты стратегического характера.