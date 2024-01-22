Токаев считает, что вместе с обществом должна кардинально измениться и полиция

– Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными, – отметил президент.