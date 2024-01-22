Токаев считает, что вместе с обществом должна кардинально измениться и полиция

Президент
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На расширенном заседании коллегии МВД глава государства призвал сотрудников правоохранительных органов быть примером для народа, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

– Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными, – отметил президент.

В ходе коллегии глава государства поддержал предложение министра внутренних дел провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена в этом году.

– Министерство в этом вопросе должно занять принципиальную позицию. Во время ее проведения не должно быть круговой поруки. Нельзя допустить, чтобы аттестация превратилась в инструмент для сведения личных счетов. Главная цель – очистить личный состав от некомпетентных и нечестных в работе руководителей, что позволит сформировать профессиональный кадровый резерв. Администрация президента будет осуществлять контроль за этим процессом, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #полиция #президент #МВД

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