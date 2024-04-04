Президент совершил облет подтопленных территорий ЗКО

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область началась с облета подтопленных территорий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.



Аким области Нариман Турегалиев доложил президенту, что на сегодняшний день подтоплено 6 районов и г. Уральск. От паводка пострадали 552 жилых домов, 427 дачных участков.

По словам руководителя региона, в противопаводковых мероприятиях всего задействовано 1911 человек, 332 единицы техники, 101 мотопомпа, 1 вертолет. В мероприятиях участвуют спасатели из Алматинской и Мангистауской областей. Эвакуированы около 7 тысяч человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты.

На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим за счет средств местного бюджета выделено 63 млн тенге. Ведутся работы по откачке воды, ограждению объектов грунтом и расширению водопропускных труб.