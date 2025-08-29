Президент Таджикистана принял главу МИД Казахстана

101

Мурат Нуртлеу передал лидеру Таджикистана тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Касым-Жомарта Токаева

Фото: пресс-служба МИД РК

По приглашению таджикской стороны заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу прибыл с рабочим визитом в Душанбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

В рамках визита главу внешнеполитического ведомства Казахстана принял Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана с удовлетворением отметил достигнутый в последние годы высокий уровень двустороннего взаимодействия, подчеркнул важность дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества с Казахстаном в целях укрепления казахско-таджикского стратегического партнёрства и союзничества. Эмомали Рахмон заявил, что высоко ценит и поддерживает созидательные инициативы Президента РК, направленные на углубление регионального сотрудничества.

В свою очередь, Мурат Нуртлеу передал лидеру Таджикистана тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также информировал о ходе реализации договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

На встрече было отмечено, что оба государства выступают за консолидацию и единство региона Центральной Азии, выстраивая сбалансированные и предсказуемые отношения с соседями. Стороны подчеркнули, что всегда ставят во главу угла общерегиональные интересы.

Важным итогом встречи стало подписание Президентом Эмомали Рахмоном Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Данный шаг стал историческим событием, открывающим новый этап региональной кооперации и устойчивого развития.

Реализация положений Договора придаст дополнительный значительный импульс интенсификации взаимовыгодного многопланового партнёрства.

