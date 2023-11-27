Президент Тоголезской Республики едет в Казахстан

Сегодня, 27 ноября, и завтра, 28 ноября, по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом в Казахстане будет находиться президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.