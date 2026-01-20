Отмечены заслуги за успешную реализацию реформ
Президент вручил госнаграды группе граждан, активно участвовавших в деятельности Национального курултая и внесших важную лепту в успешную реализацию реформ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Ниже приводим текст Указа.
Постановляю:
1. За большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны наградить:
орденом «Барыс» I степени
Имандосова Самурата Жумановича – ветерана труда, Кызылординская область
Перуашева Азата Турлыбекулы – председателя ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», город Астана;
орденом «Барыс» II степени
Ақылбая Серіка Байсеитұлы – председателя РОО «Казахстанский союз юристов», город Астана
Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича – научного руководителя ТОО «Центр исследований прикладной экономики», город Астана
Турлыханова Даулета Болатовича – депутата Мажилиса Парламента;
орденом «Барыс» III степени
Бектурганова Серика Чингисовича – заместителя председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», Костанайская область
Досжан Сауле Мағазбекқызы – писателя, город Алматы
Жаңбыршина Еділа Терекбайұлы – депутата Мажилиса Парламента
Избасова Максима Шафиховича – члена Общественного совета Атырауской области
Сабильянова Нұртая Салихұлы – депутата Мажилиса Парламента
Умарову Айман Муратовну – адвоката, город Алматы;
орденом «Парасат»
Абенова Мурата Абдуламитовича – депутата Мажилиса Парламента
Аңсата Сәби Әбдіқадырұлы – ветерана труда, Кызылординская область
Бикебаева Айдына Жолшиевича – адвоката, город Астана
Кенжеханұлы Рауана – президента ОО «Международное общество «Қазақ тілі», город Астана
Кутухуджаева Ибайдуллу Десенбаевича – депутата Кызылординского городского маслихата
Кушербаева Айтбая Кушербаевича – ветерана труда, Кызылординская область
Пономарёва Сергея Михайловича – депутата Мажилиса Парламента
Саирова Ерлана Бияхметовича – депутата Мажилиса Парламента
Сатыбалды Азамата – актера, город Алматы
Сахариянова Каната Акылбаевича – генерального директора ТОО «Media Holding «Atameken Business», город Астана
Талаеву Таттыгуль Жаксыбаевну – генерального директора ТОО «Телерадиокомпания «Тандем», Актюбинская область
Тлеумбетова Мурата Жолкелдиевича – председателя Кызылординского областного маслихата
Фазылжан Анар Мұратқызы – директора РГП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова», город Алматы;
орденом «Ел бірлігі»
Дементьеву Наталью Григорьевну – депутата Мажилиса Парламента;
орденом «Құрмет»
Амиртаева Азаматхана Сайлауовича – председателя ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ», город Астана
Арыстанбекова Каирбека Тулендиевича – президента учреждения «Институт экономической политики», город Астана
Аскерова Эмина Халиловича – руководителя социальной мастерской «Green Tal», город Астана
Базартая Жандоса Нұртайұлы – председателя Кызылординского областного филиала партии «Amanat»
Борашова Раббима Байбозовича – члена Общественного совета Мангистауской области
Жалимбетова Кайрата Тыныштыковича – директора КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования», Кызылординская область
Кожахметову Лаззат Таймыровну – депутата Карагандинского областного маслихата
Майгельдинова Казбека Умирзаковича – председателя ОФ «Ассоциация исследователей Китая», город Астана
Садвакасова Серика Тельмановича – члена Общественного совета Павлодарской области
Сарыбая Серіка Әбікенұлы – писателя, область Жетісу
Тау Сырымбека – предпринимателя, город Алматы
Турсынгожаева Кайсара Болатбаевича – эксперта по вопросам образования, город Алматы
Шаталова Никиту Сергеевича – депутата Мажилиса Парламента;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Матжани Нурбека Сеилханулы – журналиста, город Астана
Сұлтанхана Мейірбека Бектұрсынұлы – редактора, ведущего телеканала «Хабар», Кызылординская область;
медалью «Шапағат»
Пак Елену Владимировну – председателя Кызылординского областного филиала РОО «Ассамблея жастары»;
присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
Бақтиярұлы Мұрату – общественному деятелю, Кызылординская область
Нурмухамедову Бурихану Жолбарисовичу – политологу, город Алматы.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.