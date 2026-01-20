Фото: Акорда

Президент вручил госнаграды группе граждан, активно участвовавших в деятельности Национального курултая и внесших важную лепту в успешную реализацию реформ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ниже приводим текст Указа.

Постановляю:

1. За большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны наградить:

орденом «Барыс» I степени

Имандосова Самурата Жумановича – ветерана труда, Кызылординская область

Перуашева Азата Турлыбекулы – председателя ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», город Астана;

орденом «Барыс» II степени

Ақылбая Серіка Байсеитұлы – председателя РОО «Казахстанский союз юристов», город Астана

Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича – научного руководителя ТОО «Центр исследований прикладной экономики», город Астана

Турлыханова Даулета Болатовича – депутата Мажилиса Парламента;

орденом «Барыс» III степени

Бектурганова Серика Чингисовича – заместителя председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», Костанайская область

Досжан Сауле Мағазбекқызы – писателя, город Алматы

Жаңбыршина Еділа Терекбайұлы – депутата Мажилиса Парламента

Избасова Максима Шафиховича – члена Общественного совета Атырауской области

Сабильянова Нұртая Салихұлы – депутата Мажилиса Парламента

Умарову Айман Муратовну – адвоката, город Алматы;

орденом «Парасат»

Абенова Мурата Абдуламитовича – депутата Мажилиса Парламента

Аңсата Сәби Әбдіқадырұлы – ветерана труда, Кызылординская область

Бикебаева Айдына Жолшиевича – адвоката, город Астана

Кенжеханұлы Рауана – президента ОО «Международное общество «Қазақ тілі», город Астана

Кутухуджаева Ибайдуллу Десенбаевича – депутата Кызылординского городского маслихата

Кушербаева Айтбая Кушербаевича – ветерана труда, Кызылординская область

Пономарёва Сергея Михайловича – депутата Мажилиса Парламента

Саирова Ерлана Бияхметовича – депутата Мажилиса Парламента

Сатыбалды Азамата – актера, город Алматы

Сахариянова Каната Акылбаевича – генерального директора ТОО «Media Holding «Atameken Business», город Астана

Талаеву Таттыгуль Жаксыбаевну – генерального директора ТОО «Телерадиокомпания «Тандем», Актюбинская область

Тлеумбетова Мурата Жолкелдиевича – председателя Кызылординского областного маслихата

Фазылжан Анар Мұратқызы – директора РГП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова», город Алматы;

орденом «Ел бірлігі»

Дементьеву Наталью Григорьевну – депутата Мажилиса Парламента;

орденом «Құрмет»

Амиртаева Азаматхана Сайлауовича – председателя ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ», город Астана

Арыстанбекова Каирбека Тулендиевича – президента учреждения «Институт экономической политики», город Астана

Аскерова Эмина Халиловича – руководителя социальной мастерской «Green Tal», город Астана

Базартая Жандоса Нұртайұлы – председателя Кызылординского областного филиала партии «Amanat»

Борашова Раббима Байбозовича – члена Общественного совета Мангистауской области

Жалимбетова Кайрата Тыныштыковича – директора КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования», Кызылординская область

Кожахметову Лаззат Таймыровну – депутата Карагандинского областного маслихата

Майгельдинова Казбека Умирзаковича – председателя ОФ «Ассоциация исследователей Китая», город Астана

Садвакасова Серика Тельмановича – члена Общественного совета Павлодарской области

Сарыбая Серіка Әбікенұлы – писателя, область Жетісу

Тау Сырымбека – предпринимателя, город Алматы

Турсынгожаева Кайсара Болатбаевича – эксперта по вопросам образования, город Алматы

Шаталова Никиту Сергеевича – депутата Мажилиса Парламента;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Матжани Нурбека Сеилханулы – журналиста, город Астана

Сұлтанхана Мейірбека Бектұрсынұлы – редактора, ведущего телеканала «Хабар», Кызылординская область;

медалью «Шапағат»

Пак Елену Владимировну – председателя Кызылординского областного филиала РОО «Ассамблея жастары»;

присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Бақтиярұлы Мұрату – общественному деятелю, Кызылординская область

Нурмухамедову Бурихану Жолбарисовичу – политологу, город Алматы.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.