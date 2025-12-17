Президент вручил госнаграды работникам энергетической отрасли

202

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

За большой вклад в развитие энергетической отрасли страны наградить:

орденом «Отан»

Абитаева Есбергена Абитаевича – ветерана труда, город Алматы;

орденом «Парасат»

Атакулова Ермаханбета Тиллабековича – управляющего директора АО «KEGOC», город Астана

Сулейменова Серика Жусиповича – советника председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», Кызылординская область;

орденом «Құрмет»

Асрепова Миржана Гумаровича – ветерана труда, город Астана

Бузава Әбжәлі Мавленұлы – мастера ГКП «Жылу», Туркестанская область

Кожина Мурата Кабиденовича – ветерана труда, Акмолинская область

Нурмуханбетова Ержана Абитаевича – старшего диспетчера АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», область Жетісу

Рау Владимира Александровича – ветерана труда, Павлодарская область

Хвана Александра Федоровича – ветерана труда, Мангистауская область;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Вашкеля Ивана Вацлавовича – электрослесаря ПС-220кВ «Мүсірепов» Петропавловских ТЭС филиала «Акмолинские межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС», Северо-Казахстанская область

Есжанова Амандыка Уразгалиевича – слесаря-ремонтника ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК», Мангистауская область

Жамалакова Канатбека Ердилдаевича – мастера Мойынкумского РЭС ТОО «Жамбылские электрические сети», Жамбылская область

Колесникова Сергея Викторовича – электрослесаря ТОО «Текелийский энергокомплекс», область Жетісу

Сисекенова Кайргали Жумаевича – водителя ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания»

Ысқақ Айтжан Бахытжанұлы – кабельщика-водителя ТОО «Энергосистема», Актюбинская область;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Азангулова Куаныша Орынбайулы – слесаря ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Восточно-Казахстанская область

Акбаева Жандарбека Садыровича – электромонтера ТОО «СКЗ-U», Кызылординская область

Бекмаганбетова Фазылбека Кайлевича – электрослесаря ПС 220кВ АО «KEGOC», Костанайская область

Бернгардт Ольгу Владимировну – мастера подстанций Бухар Жырауского РЭС ТОО «Қарағанды Жарық»

Волкова Дмитрия Геннадьевича – электрогазосварщика сетевого района №1 ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», Северо-Казахстанская область

Гибадулина Равиля Сибагатулловича – машиниста котлов АО «Астана-Энергия», город Астана

Елеманову Алию Аликовну – профессора НАО «Алматинский университет энергетики и связи», город Алматы

Калинину Татьяну Васильевну – машиниста паровых турбин ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» ТОО «Kazakhmys Energy», Карагандинская область

Капеза Ерқаната Жандарбекұлы – машиниста тепловоза АО «Евроазиатская энергетическая компания», Павлодарская область

Каратаева Болатбека Джанибековича – оператора ГКП «КызылордаТеплоЭлектроЦентр»

Кенжеева Абдуали Бурхановича – обходчика гидротехнических сооружений АО «Шардаринская ГЭС», Туркестанская область

Мелентьева Андрея Ивановича – электрогазосварщика Ульбинского РЭС АО «Шығыс Жылу», Восточно-Казахстанская область

Темникову Евгению Геннадьевну – главного инженера ГКП «Талғар Жылу», Алматинская область.

#награждение #праздник #энергетика #орден

Популярное

Все
Гражданам еще пяти государств ограничили въезд в США
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Депутат озабочен навязыванием в стране «родоплеменной психологии»
Рост ВВП Казахстана за 11 месяцев 2025 года составил 6,4%
Победителей конкурса «Отанды сүю – жүректен» наградили в Астане
Крупнейший в мире электропаром прошел первые испытания
Минздрав внедряет новую электронную систему управления ресурсами
Бектенов поручил проработать перечень новых промышленных проектов
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником
Премьер поручил акимам использовать меры для сдерживания цен на продукты
Казахстан и Франция договорились о реадмиссии лиц
725 малышей родились в День независимости Казахстана
Президент вручил госнаграды работникам энергетической отрасли
С появлением АЭС Казахстан перейдет на новый уровень экономического развития - Президент
Обязать агрегаторов такси страховать пассажиров и водителей требует депутат
Мажилисмен требует приравнять к госизмене поддержку атаки БПЛА на КТК
Депутаты разграничили угрозу и применение насилия к медикам
В Тайынше запустили первое в Казахстане производство экопанелей из соломы
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
В тройке лидеров
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Первая победа
Хоккеиста осудили на 3 года за смерть вратаря молодежной команды в ВКО
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
Волки все ближе к селу
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

С появлением АЭС Казахстан перейдет на новый уровень эконом…
Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профес…
Лидер Казахстана поздравил избранного президента Чили
Президент Казахстана решительно осудил жестокий акт насилия…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]