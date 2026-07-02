Президент вручил госнаграды участникам заседания СИИ

Президент

Был отмечен их значительный вклад в развитие экономики Казахстана и многолетнюю плодотворную деятельность по повышению инвестиционной привлекательности страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Орденом «Достық» II степени награждены:

президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, председатель Группы Исламского банка развития Мохаммад Сулейман Аль-Джассер, управляющий и главный исполнительный директор AD Ports Group Мухаммед Жума Аль-Шамиси, главный управляющий по работе с клиентами компании Citi Дэвид Ливингстон, председатель наблюдательного совета группы Polpharma Ежи Старак, президент корпорации Cameco Тим Гитцель, председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков.

Ордена «Құрмет» удостоена:

директор Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Жанна Байдашева.

 

#президент #госнаграды #вручение #СИИ

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