Президент вручил госнаграды участникам заседания СИИ

Был отмечен их значительный вклад в развитие экономики Казахстана и многолетнюю плодотворную деятельность по повышению инвестиционной привлекательности страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Орденом «Достық» II степени награждены:
президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, председатель Группы Исламского банка развития Мохаммад Сулейман Аль-Джассер, управляющий и главный исполнительный директор AD Ports Group Мухаммед Жума Аль-Шамиси, главный управляющий по работе с клиентами компании Citi Дэвид Ливингстон, председатель наблюдательного совета группы Polpharma Ежи Старак, президент корпорации Cameco Тим Гитцель, председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков.
Ордена «Құрмет» удостоена:
директор Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Жанна Байдашева.