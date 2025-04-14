Касым-Жомарт Токаев встретился с офицерами и солдатами, успешно служившими в составе Национальных миротворческих сил и внесшими значительный вклад в укрепление международной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент подчеркнул, что они на высоком уровне выполнили ответственную миссию, возложенную на РК. Они продемонстрировали настоящий образец мужества и храбрости, упрочив авторитет казахстанской армии и всего государства.

– Быть миротворцем – значить быть посланником мира. Это огромная честь и высокая ответственность. Задача, которую под силу выполнить только по-настоящему смелым воинам. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Вы знаете, что нынешняя ситуация в мире очень сложная. Происходят различные конфликты. К сожалению, не все можно решить путем переговоров. В таких условиях возрастает особая роль миротворческих сил. Казахстан – мирная страна. Мы поддерживаем все инициативы, направленные на обеспечение глобальной стабильности, – заявил Верховный Главнокомандующий.

Он напомнил, что, начиная с 2014 года вооруженные силы Казахстана принимают участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. Восемьдесят наших граждан принимали участие в нескольких миссиях в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. Около 700 военнослужащих были задействованы в специальных операциях ООН. Глава государства особо отметил, что в их числе есть наши отважные соотечественницы, продолжающие славный путь Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что не всем странам удается стать участниками миротворческих сил. Он отметил, что такая возможность позволила армии Казахстана сделать в прошлом году еще один исторический шаг.

– Впервые Казахстан самостоятельно осуществил миротворческие миссии. Благодаря операции на Голанских высотах наше взаимодействие с ООН вышло на качественно новый уровень. Казахстан вошел в число государств, имеющих полноценный миротворческий контингент. Мы одна из стран в Центральной Азии, имеющая большой опыт в этой области, – сказал он.

Верховный Главнокомандующий отметил, что отдельного внимания заслуживает задача, направленная на подготовку военнослужащих по выполнению важных миссий. По его словам, за короткий срок была проведена качественная работа по обучению бойцов и оснащению их снаряжением, соответствующим международным стандартам.

– Это показатель готовности, что армия Казахстана способна выполнять самые сложные задачи. В решающий момент конфликта в Сирии вы действовали прагматично и решительно, и тем самым подтвердили высокий уровень профессионализма казахстанской армии. Тогда все мировое сообщество стало свидетелем высокого духа и мужества казахского воина. Вы несли службу в горячих точках, проявили огромное мужество и приобрели богатый опыт. Теперь необходимо передать ваши знания и другим военнослужащим. Важно внедрить новые навыки, полученные в ходе миротворческих миссий, в систему национальной военной подготовки, – сказал Глава государства.

Сегодня 158 казахстанцев несут службу в составе миротворческих сил в Африке и на Ближнем Востоке. В будущем планируется участвовать и в других миссиях в рамках Организации Объединенных Наций. Казахстан продолжит вносить свой вклад в укрепление мира и согласия для всего человечества.

– Вооруженные Силы – это одна из главных опор суверенитета и Независимости нашей страны. Сильная армия базируется, в первую очередь, на моральном духе солдат и офицеров, их высоком профессионализме, безупречной выучке, неукоснительном соблюдении дисциплины, чистоты и порядка. Армия является настоящей школой мужества, чести и достоинства. Вы показываете подлинный пример патриотизма, верности долгу и присяге. Ваша безупречная служба – достойный пример для подрастающего поколения. Будучи Главой государства, я уделяю особое внимание сфере безопасности и правопорядка. Недавно в Акорде мы чествовали сотрудников силовых структур, занявших призовые места на престижных международных соревнованиях спецназа. В целом, авторитет и уровень подготовки наших воинских подразделений и силовых структур неуклонно растет. Правоохранительные и специальные органы показывают свою эффективность в борьбе с преступностью, пресечении терроризма и наркобизнеса. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя, впереди большая работа по укреплению обороноспособности нашего государства, – заявил он.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, государство прилагает все усилия, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни.

– «Закон и Порядок», патриотизм и ответственность – это основополагающие ценности не только для людей в форме, но и для всех наших граждан. Важно, чтобы эти созидательные принципы были глубоко укоренены в обществе на пути построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана, – подытожил Президент.

В завершение Глава государства поблагодарил участников встречи за безупречное исполнение воинского долга и выразил признательность их родным и близким за поддержку.

– Казахи говорят: «Ердің ісі – елдің ісі». Вы высоко несете знамя патриотизма и героизма. Уверен, что продолжите усердно трудиться, защищая нашу священную Родину. Пусть растет слава армии Казахстана! – заявил Президент.

Затем Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды военнослужащим за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах.