Президент высказался по вопросам внешней политики

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– Казахстан осуществляет сбалансированный, конструктивный внешнеполитический курс, исходя из национальных интересов. Нынешний год выдался для нас очень насыщенным на международные события. Казахстан председательствовал сразу в нескольких многосторонних объединениях и организовал целый ряд масштабных мероприятий. Особо надо отметить саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников. Наше государство последовательно укрепляет свою субъектность на мировой арене, вносит значимый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление глобальных вызовов. Задача казахской дипломатии, опирающейся на многовековые традиции Великой степи, – сделать голос Казахстана на мировой арене более весомым. Нашу страну за рубежом стали называть средней державой, но это не повод для самоуспокоения, а стимул к дальнейшей активной работе. Вы видите, что в мире множатся различные конфликты, набирает обороты новая гонка вооружений, обостряются торговые войны. Но самое опасное – это милитаризация сознания, рост недоверия и неприятие позиций друг друга, сужение поля для диалога и консенсуса. Все это – признаки кардинально меняющегося миропорядка. Мы делаем все возможное, чтобы в таких реалиях оставаться территорией стабильности и согласия, – заявил он.