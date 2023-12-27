Президентская новогодняя ёлка состоялась в Алматы

Общество
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Традиционная президентская ёлка «Новый год шагает по стране» прошла с участием акима Алматы Ерболата Досаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Как сообщает акимат Алматы, на праздник были приглашены более 300 детей, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве.

Гостей ёлки от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил аким Алматы Ерболат Досаев, пожелав крепкого здоровья, успехов и исполнения в Новом году всех их желаний.

«Концертная программа включала музыкально-интерактивное шоу-спектакль «Новогоднее волшебство». Неотъемлемой частью представления стал хоровод и церемония зажжения Ёлки под песню «Жаңа жыл» в исполнении Еркеша Хасена и в сопровождении хореографической постановки с участием сказочных героев Аяз Ата, Акшакар, символа 2024 года – дракона и персонажей из популярных мультфильмов и аниматоров», — сообщили в городской администрации.

Стоит отметить, что в этом году нижняя часть новогодней елки была свободна от украшений. По задумке, дети сами приняли участие в ее оформлении, нарядив зеленую красавицу новогодними игрушками.

В завершение мероприятия все гости получили новогодние подарки от имени президента Казахстана.

 

#Алматы #акимат #Новый год #президентская елка

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