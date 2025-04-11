Президенту представили перспективный план градостроительного развития Шымкента

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Глава государства был ознакомлен с работой по улучшению архитектурного облика города и развитию жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в 2022 году на встрече с общественностью Шымкента поручил пересмотреть генеральный план и модернизировать транспортно-логистическую и инженерную инфраструктуру города.

Президенту были презентованы перспективные проекты строительства нового Центрального стадиона, перинатального центра, спортивного комплекса для паралимпийцев, школ и других социальных объектов.

Как сообщили Главе государства, до 2035 года планируется увеличить долю многоквартирного жилья до 60%, ограничив стихийное разрастание частных массивов. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию около 1,4 млн кв м жилья, из них более 320 тысяч кв м будет построено за счет госбюджета. Активно обустраиваются микрорайоны «Акжайык», «Бозарык» и «Туран».

Касым-Жомарт Токаев осмотрел квартиру в микрорайоне «Акжайык», на территории которого до конца текущего года будет возведено 35 жилых комплексов. Современное жилье будет предоставляться социально уязвимым слоям населения и реализовываться в рамках государственных ипотечных программ.

Президент также был проинформирован о работе по сносу ветхих домов. На сегодня в рамках программы реновации из старых аварийных домов в новые квартиры переселены 248 семей. К 2029 году этот показатель планируется довести до 604.

#Касым-Жомарт Токаев #Шымкент #план #Акорда #градостроительство #перспективы

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