Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили выставку «Этноаул»

По случаю официального визита президента Франции в Казахстан была организована специальная выставка «Этноаул», знакомящая с богатым культурным наследием казахского народа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

На выставочной площадке глав государств встретили артисты Театра юного зрителя и этно-фольклорного ансамбля «Коркыт».

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон осмотрели фруктовый рынок «Зеленый базар», ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.

Лидерам Казахстана и Франции представили экспозицию «Золото Великой степи», составленную из экспонатов фондов Национального музея («Золотой воин», «Берельский конь», «Сарматский вождь, «Кыпчакский воин»), а также национальные музыкальные инструменты из музея имени Ы. Дукенулы.

В ходе посещения «Этноаула» для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе «қазақ күресі» и игре в «асық ату». Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.