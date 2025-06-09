Президенты Казахстана и Болгарии выступили с совместным заявлением для прессы

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Болгарии Румен Радев выступили с совместным заявлением для прессы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Румену Радеву за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

– Болгария является важным и надежным партнером Казахстана в Юго-Восточной Европе. Наше сотрудничество основано на узах крепкой дружбы и взаимопонимания. Мы воспринимаем Болгарию как стратегически важного партнера и придаем большое значение дальнейшему развитию отношений с Вашей страной. На прошлой неделе исполнилось 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами. Ваш визит в Казахстан совпал с этим значимым событием. За этот срок Астана и София наладили активный политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном доверии. Создана прочная договорно-правовая база, крепнут связи в торгово-экономической и инвестиционной сферах, – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что среди различных этнических групп, живущих в мире и согласии в нашей стране, есть и болгары, которые играют особую роль в укреплении отношений между нашими народами.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Болгария плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, а всестороннее и надежное партнерство будет и впредь динамично развиваться.

Он также сообщил, что состоявшиеся переговоры были содержательными, по их итогам достигнут ряд конкретных договоренностей.

– В частности, мы уделили особое внимание расширению торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Болгарией. Хорошей тенденцией стал рост двустороннего товарооборота. В нашей стране в различных отраслях успешно работают более 60 болгарских компаний. Поэтому имеется хорошая возможность для наращивания данного показателя. Мы с г-ном Президентом договорились об увеличении объемов взаимной торговли, а также о разработке на взаимовыгодной основе новых инвестиционных проектов. Подчеркнута особая важность реализации совместных инициатив в сферах нефти и газа, возобновляемых источников энергии, «зеленой» энергетики, атомной промышленности, цифровизации, инноваций, искусственного интеллекта, космической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, культурно- гуманитарных связей и туризма, – сказал Глава государства.

Отмечена также актуальность взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. Стороны договорились проработать вопрос о присоединении болгарских морских портов Бургаса и Варны к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора, который уже стал одним из важнейших стратегических торговых маршрутов. Касым-Жомарт Токаев считает, что для активизации деятельности в этом направлении необходимо эффективно использовать механизмы Казахско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он предложил создать в рамках Комиссии совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере.

– Мы заинтересованы в изучении передового опыта Болгарии в области космических исследований и технологий, оборонной промышленности, а также в совместной работе в этом направлении. В составе болгарской делегации представлены крупные болгарские бизнесмены. Сегодня состоится бизнес-форум, планируется подписание ряда коммерческих документов. Мы с г-ном Радевым примем участие в форуме, и это подтверждает особое внимание, которое уделяется развитию двустороннего сотрудничества. Казахстан готов создать максимально благоприятные условия для болгарских компаний, желающих работать на нашем рынке. Я предложил создать Казахско-болгарский деловой совет для укрепления взаимодействия между бизнес-сообществами наших стран, – заявил Президент.

Стороны договорились развивать культурно-гуманитарные, образовательные и межрегиональные связи. В 2018 году одной из улиц Софии было присвоено наименование Астана, а в нашей столице в ближайшее время появится улица, названная в честь Софии. В целом, по мнению Касым-Жомарта Токаев, переговоры прошли успешно, а реализация подписанных по их итогам важных документов обеспечат хорошую возможность для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

Глава государства сообщил, что обсудил с болгарским коллегой актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

– Наши позиции по многим глобальным вопросам совпадают. Поддержка взаимных инициатив уже стала доброй традицией. Успешно развивается наше сотрудничество в многосторонних структурах. Я выразил признательность болгарской стороне, г-ну Президенту за поддержку инициативы Казахстана по открытию Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Текущие геополитические конфликты в мире вызывают обеспокоенность у наших стран. Мы убеждены, что все проблемы должны решаться мирным и политико-дипломатическим путем. Мы придаем особое значение дальнейшему развитию многосторонней дипломатии. Договорились и впредь объединять усилия и взаимодействовать на международном уровне, а также активно участвовать в деле укрепления мира и стабильности.  Рассчитываю, что данный визит Президента Радева в нашу страну придаст новый импульс расширению двусторонних связей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Болгарии отметил, что сторонами был проведен серьезный анализ межгосударственных отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. По его словам, в настоящее время имеется огромный потенциал для укрепления взаимодействия.

– Уверен, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Подписанный Меморандум о дальнейшем развитии Транскаспийского транспортного коридора является олицетворением наших стремлений. Необходимо максимально выгодно использовать стратегическое географическое положение Казахстана и Болгарии по данному маршруту, который связывает Азию с Европой. Кроме того, у нас существуют огромные возможности не только в транспортировке грузов, энергетике и цифровизации, но и в расширении наших культурных связей, – сказал Румен Радев.

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