Президенты Казахстана и Эстонии обговорили взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ

Серию двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях 78-й Генеральной Ассамблеи ООН продолжили переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах.

Глава государства проинформировал собеседника о масштабных социально-экономических преобразованиях в Казахстане, в том числе направленных на привлечение и защиту иностранных инвестиций.

Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.

Президенты также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и многостороннее взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ.