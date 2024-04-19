Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты Казахстана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Глава нашего государства отметил, что данный визит президента Кыргызстана имеет большое значение для двух стран, и сообщил о подписании исторического соглашения.

«Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном открывает новые возможности для дальнейшего развития взаимодействия. Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу за значительный вклад в укрепление традиционно дружеских и добрососедских отношений между нашими странами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и достигли конкретных и важных соглашений.

«Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. Казахстан – один из ключевых партнеров Кыргызстана в сфере торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в увеличении данного показателя до 2 млрд долларов. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки. Мы готовы экспортировать промышленные и другие товары. Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан», – отметил президент.

По словам главы государства, стороны договорились всецело использовать имеющиеся возможности, активизировать работу Межправительственного совета и Межрегионального форума, оперативно запустить строящийся на границе торгово-логистический индустриальный комплекс



Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены возможности в агропромышленном секторе.

Глава нашего государства считает важным координацию взаимодействия в водно-энергетической сфере.

« В последние годы актуальность эффективного и справедливого использования трансграничных водных ресурсов возросла. Мы договорились продолжить нашу скоординированную работу. Для скорейшего решения проблем в этом направлении необходимо принять совместные меры. Поэтому мы договорились в ближайшее время утвердить график работы межгосударственных водохозяйственных структур и своевременно его реализовать. Казахстан готов полностью выполнить все обязательства и совместно реализовать важные проекты » , – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе Высшего межгосударственного совета особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Он выразил уверенность в том, что культурные мероприятия, проводимые в эти дни в Астане, еще больше обогатят наши общие духовные ценности.

« Ценности, связывающие две братские страны, имеют глубокие корни. Наши народы характеризуются общностью исторических, культурных и духовных истоков. Искренняя дружба Жамбыла и Токтагула, Кенена и Османкула укрепила казахско-кыргызские отношения. Многие известные граждане родом из Кыргызстана пользуются одинаковым уважением в обеих странах. Выдающийся писатель Чингиз Айтматов известен казахской аудитории как «Адамзаттың Айтматовы». Значительный вклад в экранизацию произведений Мухтара Ауэзова внесли такие видные представители кыргызского кино, как Толомуш Океев, Болот Шамшиев, Суйменкул Чокморов. Такие личности, как Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныстанов, сыгравшие большую роль в становление кыргызской государственности, поддерживали движение Алаш. Произведение «Манас», признанное самым масштабным эпосом в мире, является ценным достоянием всего тюркского народа. Манас – символ непоколебимого единства братского кыргызского народа. Как вы знаете, три года назад мы договорились установить памятники Абаю в Бишкеке, Манасу и Чингизу Айтматову в Астане. Сегодня в столице откроется памятник знаменитому Манасу. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу и всему кыргызскому народу за уважение к нашей общей истории и презентацию культурного наследия Кыргызстана » , – сказал глава государства.

По мнению президента, успешно реализуется сотрудничество двух стран в культурно-гуманитарной, туристической и спортивной сферах.



В частности, в Бишкеке начал работу филиал Казахского национального университета им. аль-Фараби, в Ош – филиал Евразийского национального университета им. Л.Гумилева. Правительство Казахстана выделило 50 грантов для кыргызских студентов. Для укрепления культурно-гуманитарных связей ежегодно проводится форум интеллигенции двух стран.



Глава государства также отметил, что Казахстан и Кыргызстан имеют общие позиции по актуальным международным вопросам. В ходе переговоров особое внимание было уделено углублению взаимодействия в Центральной Азии.

« Мы договорились принять активное участие в очередной VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане в этом году. Выражаем благодарность кыргызским братьям за поддержку инициатив, выдвинутых Казахстаном в качестве председателя ряда международных организаций. Несомненно, Ваш сегодняшний визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами » , – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров поблагодарил за приглашение посетить Казахстан с официальным визитом и гостеприимство, оказанное кыргызской делегации.

Президент Кыргызстана выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет союзническое и стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень, и обогатит его новым содержанием.

« Мы с уважаемым Касым-Жомартом Кемелевичем обстоятельно обсудили политические, экономические, инвестиционные и культурно-гуманитарные вопросы. Провели очередное заседание Высшего межгосударственного совета и достигли ряда договоренностей, направленных на укрепление нашего взаимного партнерства и решение актуальных задач двух стран. По итогам сегодняшних переговоров подписан Договор об углублении и расширении союзнических отношений, отвечающий общим интересам. Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и сельском хозяйстве, реализации совместных проектов в сферах транспорта и коммуникаций, цифровизации. Особое внимание мы уделили эффективному использованию водно-энергетических ресурсов региона » , – сказал Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана с удовлетворением отметил результаты Казахстанско-кыргызского бизнес-форума, прошедшего в преддверии его официального визита в Астану, а также Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, состоявшегося в прошлом году в Таразе. По его словам, в рамках этих мероприятиях были активизированы деловые связи и заключены важные инвестиционные соглашения. Он также сообщил, что следующий Форум межрегионального сотрудничества пройдет в этом году в Кыргызстане.