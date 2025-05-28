Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Руанды Полем Кагаме, прибывшим в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что с момента последнего визита Поля Кагаме в Казахстан в 2015 году обе страны достигли значительного прогресса в двусторонних отношениях, основанных на взаимном уважении и общем видении сотрудничества и устойчивого развития. Президент подчеркнул, что Казахстан придает большое значение расширению связей с африканскими государствами.

– Под Вашим сильным и мудрым руководством Руанда стала примером институциональной устойчивости и перспективных инноваций. Впечатляет экономический рост, превышающий 8 процентов. Это образец успешной модернизации. В этом контексте мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Вашей страной. Казахстан готов воплотить наши устремления в практическую плоскость через реализацию конкретных проектов на взаимовыгодной основе. Уверен, что договоренности, достигнутые во время Вашего визита, выведут казахско-руандийские отношения на новый уровень, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Поль Кагаме выразил признательность за теплый прием и высоко оценил усилия Казахстана по развитию двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Руанда видит значительный потенциал для укрепления партнерства с Казахстаном и готова к реализации совместных инициатив, которые будут способствовать процветанию обеих стран и укреплению диалога.

– Рад вновь быть в Астане. Казахстан добился выдающихся успехов в национальном развитии, благодаря чему его конструктивная позиция пользуется признанием на мировой арене. Мы рады быть партнерами и друзьями с Вами и Вашей страной, – добавил Президент Руанды.

В ходе переговоров Главы государств определили ряд приоритетных направлений для дальнейшего взаимодействия, включая торговлю, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии, электронное правительство и финансы.