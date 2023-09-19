Президенты Казахстана и Словении договорились о тесном взаимодействии

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства подчеркнул, что Словения выступает важным партнером Казахстана в Европейском Союзе. По его словам, наши страны сохраняют положительную динамику взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Наташу Пирц-Мусар принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году.

"Я хотел бы официально пригласить Вас посетить Казахстан. В середине июня следующего года мы проведем Международный форум Астана, на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. В этом году в июне форум прошел с большим успехом. Я надеюсь, Вы будете одним из основных спикеров в будущем наряду с другими главами государств, премьер-министрами, а также руководителями многих транснациональных компаний", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Словении подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном.

"Всегда есть возможности для улучшения сотрудничества. Между нашими странами нет никаких проблем. Буду рада приветствовать Вас в ходе визита в мою страну", – отметила Наташа Пирц-Мусар.

Президенты обсудили перспективы развития казахско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT индустрии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международного характера, в частности рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН. В ходе беседы также была отмечена возрастающая роль Центральной Азии и Казахстана.

Президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах, добавили в Акорде.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #президент #Словения #Пирц-Мусар

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