Фото: пресс-служба президента РК

В резиденции Акорда состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с Наташей Пирц-Мусар в узком формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

Приветствуя высокую гостью, Президент Казахстана подчеркнул, что ее визит открывает исключительные перспективы для углубления и расширения казахско-словенского партнерства.

– Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с Вашей страной, и я как Президент буду делать все возможное для укрепления связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Мы рассматриваем Словению как одного из основных и очень важных партнеров Казахстана на Балканах. У нас есть возможность предложить вашим бизнесменам, а также Правительству несколько привлекательных проектов, – отметил Токаев.

Как подчеркнул Президент, прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 миллионов долларов. 19 компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика. Кроме того, Казахстан и Словения имеют большие возможности в сферах транспорта, логистики, цифровизации и инноваций, здравоохранения и туризма.

В свою очередь Президент Словении выразила искреннюю признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием, который был оказан ей и ее делегации.

– На протяжении 33 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами не было ни одного нерешенного вопроса. Вы верно отметили, что это обеспечивает условия для того, чтобы расширять и углублять экономическое сотрудничество. Поэтому со мной приехала большая бизнес-делегация. Они уже начали обсуждать с казахскими коллегами перспективные направления партнерства. Экономический обмен растет, но все же, я думаю, мы можем добиться большего. Контакты между президентами и политиками – это всегда шаг вперед, потому что политики должны открывать двери для бизнеса, – сказала Наташа Пирц-Мусар.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки.