Президенты Казахстана и Узбекистана дали старт открытию филиалов университетов

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии открытия двух ВУЗов на территории Казахстана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В Акорде с участием глав государств Казахстана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи состоялась официальная церемония открытия филиала Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова в Чирчике и филиала Национального аграрного исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» в Алматы.

Президентам был продемонстрирован видеоролик о деятельности новых филиалов высших учебных заведений.

В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и министр образования Узбекистана Конгратбай Шарипов выступили с докладами о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран.

Главы государств дали старт открытию филиалов университетов.