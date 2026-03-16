Президиум политсовета партии «Ауыл» выступил с заявлением в поддержку новой Конституции

Как отмечено в заявлении, этот исторический шаг является важной вехой на пути модернизации государства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/auylpartiasy1

В ходе заседания члены президиума единогласно одобрили итоги референдума и приняли заявление в поддержку выбора народа. Руководство партии особо отметило открытость и прозрачность прошедшего 15 марта плебисцита, подчеркнув его полное соответствие международным демократическим принципам и национальному законодательству.

Как отмечено в заявлении, этот исторический шаг является важной вехой на пути модернизации государства, направленной на укрепление демократических ценностей в обществе, а также защиту прав и свобод граждан.

«Вчерашний референдум продемонстрировал высокую ответственность и политическую зрелость народа Казахстана в определении своего будущего. Мы расцениваем этот выбор как акт искреннего народного доверия реформаторскому курсу Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Для партии «Ауыл» это не просто политический документ, это - новый общественный договор. Мы полностью готовы в условиях обновленной политической системы и новых требований добросовестно служить интересам страны, защищая права тружеников села и рядовых граждан», - подчеркнул в своем выступлении лидер партии Серік Егізбаев.

Партия «Ауыл», характеризуя принятый основной закон как «подлинно Народную Конституцию», выразила глубокое осознание той ответственности, которую она возлагает на партийную систему. В заявлении подчеркивается, что итоги референдума стали наглядным подтверждением конкретной поддержки и твердой уверенности народа Казахстана в реформах Президента.

Будучи одной из ведущих политических организаций страны, партия «Ауыл» заявляет о своей полной готовности преданно служить интересам государства и общества в новых политических реалиях, направляя потенциал обновленной системы на благо страны. 

#партия #реформа #конституция #референдум

