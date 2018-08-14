При обрушении моста в Италии пострадало 11 человек
В итальянском городе Генуе обрушился знаменитый мост "Польчевера Виадук", длина которого составляла 1 100 метров. В момент обрушения по мосту ехали автомобили. МВД Италии подтвердило гибель 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.
"Происшествие огромного масштаба. Десятки погибших среди тех, кто упал с виадука", – приводит портал слова главы спасательной службы Генуи Франческо Бермано.
Автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился близ Генуи во вторник. По предварительным данным, пролет длиною около 100 метров обрушился на находившиеся под ним здания. Сейчас движение по магистрали перекрыто в обоих направлениях.
По информации Rai News 24, в момент обрушения на мосту находилось около 20 автомобилей, на данный момент из-под завалов вытащили двух выживших, спасательная операция продолжается.
Однако другие СМИ сообщают, что, по информации канала 360tv, на месте крушения обнаружено 15 погибших.
Мост был построен в 1968 году по проекту известного итальянского архитектора Риккардо Моранди. Официально сооружение носит его имя. Это первый подвесной бетонный мост, возведенный в Европе.
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