Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на V заседании Конституционной комиссии рассказал о трех важных аспектах формирования нового Парламента и обозначил ряд функций Курултая и Народного Совета, сообщает Kazpravda.kz

Депутат отметил, что важно не усложнять Конституцию абстрактными понятиями. Конституция – это не теория. Это сборник конкретных правил, на которые государство опирается ежедневно, принимает решения и обеспечивает благосостояние народа.

«Курултай будет компактным и рациональным. Конституционная комиссия максимально учла недопущение дополнительных бюджетных расходов. Это очень важный шаг, конкретный сигнал обществу. То есть, мы избежали «формирования большей власти ради власти». Если бы количество парламентариев, опираясь на стандартную европейскую формулу, рассчитывалось по численности населения или территориальному принципу, в составе Курултая было бы 500-600 депутатов. В мире есть такая практика. Но Комиссия сознательно выбрала другой путь – не увеличила количество депутатов, а, наоборот, оптимизировала», – сказал Елнур Бейсенбаев.

Второй аспект – это отказ от процедурного замыкания и чрезмерной жесткости власти. Мировой опыт показывает, что большой парламент – это не всегда сильный парламент. Во многом это тормозит законотворческое дело.

Так, долгое время итальянский парламент был одним из крупнейших в Европе (630 депутатов в нижней палате). Это привело к бюрократии и затянуло принятие законов на несколько лет. В результате к 2020 году эта страна сделала решительный шаг и сократила треть депутатов (до 400).

«В Великобритании в Палате общин 650 человек, а в Палате лордов более 800 членов. В результате социально значимые законы были отозваны между палатами более 20 раз. Чтобы этот огромный механизм как-то работал, правительство вынуждено ограничивать дискуссию. Именно по этой причине Глава государства назвал чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразным. Однопалатный Курултай, где есть четкий регламент и законы рассматриваются в трех чтениях – это осознанный отказ от бесконечных одобрений, компромиссов в кулуарах и размытия ответственности», – сказал депутат Мажилиса.

Третий аспект – роль Народного. Народный Совет не является аналогом Курултая и не конкурирует с ним. Это постоянно действующий консультативный орган, «золотой мост» между государством и обществом.

«Полномочия Народного Совета четко определяются конституционным законом. Совет не собирается по своему усмотрению и не становится еще одним Парламентом. Его задача – собрать и изучить потребности общества, выработать предложения по вопросам внутренней политики, общественного согласия, национального единства и ценностей. Народный совет получил право вносить законопроекты на Курултай, инициировать республиканский референдум. Таким образом, мы добьемся четкого определения роли каждой структуры. То есть, Курултай принимает решения и несет политическую ответственность, Народный Совет – формирует общественный спрос и повестку дня», – заключил Елнур Бейсенбаев.

