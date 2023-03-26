При столкновении легковушки с эвакуатором пострадали шесть человек в Жетысуской области

На трассе Алматы – Оскемен Toyota Gracia столкнулась с эвакуатором Mercedes-Benz. По последней информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, в их числе ребенок, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото пресс-службы ДП Жетысуской области

Авария произошла 26 марта, в Коксуском районе, на 203 км автодороги Алматы - Оскемен близ села Айнабулак. Столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор "Mercedes Benz".

С места ДТП в районную больницу с различными травмами доставили шесть пострадавших, один из которых несовершеннолетний ребёнок.

Водителем какой из автомашин спровоцирована дорожная авария выяснится в ходе расследования.

На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.