Лидеры стран и международных организаций посетили концерт в Астане

В честь глав государств и руководителей международных организаций, прибывших для участия в саммите ШОС в Астану, была дана концертная программа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В Президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям было представлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа.

Была исполнена хореографическая композиция «Дорога дружбы», повествующая о культуре народов Великого Шелкового пути. В концертную программу также вошли песни и танцы народов стран – участниц ШОС.

Кроме того, в честь участников саммита и гостей столицы был устроен фейерверк.