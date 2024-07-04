Лидеры стран и международных организаций посетили концерт в Астане

Международное сотрудничество, Президент, ШОС
59
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В честь глав государств и руководителей международных организаций, прибывших для участия в саммите ШОС в Астану, была дана концертная программа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В Президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям было представлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа.

Была исполнена хореографическая композиция «Дорога дружбы», повествующая о культуре народов Великого Шелкового пути. В концертную программу также вошли песни и танцы народов стран – участниц ШОС.

Кроме того, в честь участников саммита и гостей столицы был устроен фейерверк.

 

#Астана #ШОС #концерт #гости

Популярное

Все
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Иван Васильевич верен профессии
Двенадцать миллионов тенге обязали вернуть потребителям в области Абай
Почему стали чаще отключать свет?
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать 1 млрд 615 млн долларов
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Программа Joltap: сделай себя сам
Сто лет энергетической безопасности
Альтернативы АЭС сегодня нет
Пятнадцать школьных команд страны разыграли титул сильнейшей
Искусственный интеллект нашел применение в медицине
Инициатива поддержана повсеместно
Компании взяли дополнительные обязательства
Избиратели спрашивают с избранников
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
Откуда берутся стихийные свалки?
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Молоко кобылье – здоровье человеческое
«Ауыл аманаты» – рука помощи сельчанам
Дорожный парадокс в Северном Казахстане: строить новые пути, разрушая старые…
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

И.о. президента Ирана приехал на ШОС в Астану
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру…
Путин – Токаеву: «Будем друг друга всегда поддерживать и по…
Александра Лукашенко встретили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]