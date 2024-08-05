Незаконную добычу золота пресекли в Жамбылской области

Правонарушители орудовали на территории комбината «Акбакай» АО «Алтыналмас», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

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По информации правоохранителей, в текущем году в ряде регионов страны ликвидировали 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, где были изъяты десятки тонн руды.

В июле сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью в Мойынкумском районе Жамбылской области провели оперативные мероприятия по задержанию причастных к хищениям золотосодержащей руды с территории комбината «Акбакай» АО «Алтыналмас».

«По результатам обысковых мероприятий обнаружено 11 нелегальных дробильных цехов в поселках Акбакай, Мойынкум, Бирлик, где изъято специальное оборудование для переработки руды и камней, золото, деньги, а также 9 единиц огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов. На территории карьера «Каракоз» задержано две бригады незаконных старателей, всего 17 граждан, нелегально добывающих руду, незаконно проникая в шахты. Все они привлечены к административной ответственности. Кроме того, выявлен факт кражи свыше 600 мешков золотосодержащего сырья, похищенного с территории комбината «Акбакай» его бывшими работниками, которые водворены в ИВС», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Совместно со службой безопасности комбината задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям, добавил он.

Также две группы с применением специальной техники занимались незаконной добычей драгоценных полезных ископаемых в нескольких районах ВКО.