Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Уголовное дело о крупном лесном пожаре в области Абай направили в суд

Фото: Kazpravda.kz

Генеральная прокуратура сообщила о завершении и передаче в суд уголовного дела о крупном лесном пожаре в области Абай, передает Kazpravda.kz.

"Расследование установило, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза). Данная версия подтверждается заключениями экспертов, специалистов, фото/видео снимками, показаниями свидетелей и другими материалами дела. В период пожара руководство резервата «Семей-Орманы» и Новошульбинского филиала не выполнило возложенные на них законом полномочия по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, действия руководства резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, санкция от 5 до 10 лет лишения свободы" с избранием меры пресечения в виде "домашнего ареста".

Отмечается, что досудебное расследование по факту бездействия должностных лиц министерств экологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям продолжается.

Как проинформировали в генпрокуратуре, по результатам получения заключений специалистов будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.

Как ранее сообщалось, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве, входящем в состав ГЛПР "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Позже было найдено тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова.

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