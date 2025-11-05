Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предстоящий второй саммит С5+1 привлекает к себе большое внимание как знаковое событие с точки зрения дальнейшего развития отношений и практического сотрудничества стран Центральной Азии и США.

Роль нашего региона в глобальных процессах продолжает расти, и это выражается в том числе в стремлении зарубежных партнеров укрепить и углубить взаимодействие с «центральноазиатской пятеркой». В этом контексте дипломатическая площадка С5+ становится все более эффективным и востребованным механизмом.

Как отмечает руководитель ОФ «Институт исследования региональной интеграции» Таисия Мармонтова, рост интереса к Центральной Азии обусловлен тем, что регион стал точкой пересечения глобальных интересов. Они касаются энергетики, урана, критических минералов, логис­тики между Европой и Китаем и так далее. При этом Казахстан с его экономическими успехами и взвешенной конструктивной внешнеполитической актив­ностью средней державы выступает локомотивом развития ЦА по многим ключевым векторам.

По мнению эксперта, именно нашу страну воспринимают как ворота в Центральную Азию (Gates to Central Asia), надежного партнера для реализации совместных проектов, безопасное и предсказуемое пространство для инвестиций. Ключевую роль Казахстана как стратегичес­кого партнера США в регионе подтверждает также общ­ность интересов и подходов Астаны и Вашингтона к дальнейшему развитию сотрудничества.

– Сегодня на нашу страну приходится 80 процентов всех американских инвестиций в регионе. У нас работают более 630 компаний США, включая крупнейшие цифровые, технологические гиганты. Именно в Казахстане появился первый в Центральной Азии акселератор Google, введен в строй суперкомпьютер на чипах NVIDIA. Это не просто факты – это сигнал доверия, – подчеркивает Таисия Мармонтова.

В целом, по мнению эксперта, сотрудничество в сфере цифровизации и искусственного интеллекта может стать одной из «визитных карточек» казахско-американского партнерства. Совместных проектов и планов здесь уже немало, и, как ожидается, предстоящий визит Президента Касым-Жомарта

Токаева в Вашингтон также станет весьма результативным в плане наращивания практического сотрудничества в этой области.

– Еще один приоритет – Средний коридор, мультимодальный маршрут, который соединяет Китай и Европу в обход конф­ликтных зон. Американская поддержка его развития – шанс укрепить позиции Казахстана как транспортного и энергетического узла всего евразийского пространства, – отметила также глава Института исследования региональной интеграции.

В целом участие в предстоящем в Вашингтоне шестистороннем саммите принесет для Казахстана как экономические, так и политические бенефиты. Наша страна подтверждает свой статус средней державы, влиятельного участника международных отношений, способного выступать связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом.

– Казахстан воспринимают как зрелого, предсказуемого и надежного партнера. В мире, где доверие стало редким ресурсом, это сильный аргумент в нашу пользу, – подчеркивает Таисия Мармонтова. – Саммит C5+1 в Вашингтоне – не просто встреча, а новая точка роста. Казахстан приходит туда не просить, а предлагать: партнерство, ресурсы, технологии, идеи. И в этом отличие зрелого игрока от «младшего» партнера.

Укрепление диалога с США и достижение практических договоренностей создают новые условия для продвижения нацио­нальных интересов Казахстана в меняющейся глобальной системе. Для нашей страны участие в этом формате расширяет доступ к инвестициям, позволяет диверсифицировать внешнеэкономические связи и усиливает позиции как регионального центра политичес­кой и экономической активности.

Политолог, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев также обращает внимание на рост деятельного интереса США к Центральной Азии.

– Свидетельством серьезности намерений Белого дома можно назвать недавние визиты американской делегации во главе со специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем Госсекретаря США Кристофером Ландау в Астану, Алматы и Ташкент. Мы видим прямую заинтересованность Вашингтона в конкретных и результативных итогах саммита. Поэтому в целом приближающиеся переговоры на высшем уровне в формате С5+1 вызывают оптимизм и повышенные ожидания, – отмечает политолог. – Говоря объективно, для США Центральная Азия представляет интерес именно как макрорегион с высокой интенсивностью внутреннего взаи­модействия. Экономики каж­дой из стран ЦА, разумеется, несопоставимы с американской, однако вместе уже способны привлечь внимание западного бизнеса. Формат ЦА+ позволил упростить диалог наших стран и вызвать новый интерес со стороны американских инвесторов. Встреча на высшем уровне даст очевидный сигнал заокеанским компаниям, что работать со странами Центральной Азии можно и нужно.

Формат С5+1 существует уже десять лет, и за это время в его рамках сложилась традиционная повестка: обеспечение безопасности и стабильности в регионе ЦА, энергетика и климат, торговля, транспорт и коммуникации, образование, поддержка Афганистана. Глобально все эти направления остаются в силе, но Президент США Дональд Трамп смещает акценты в сторону конкретных торгово-экономических задач.

Как отмечает Азамат Байгалиев, судя по риторике всех сторон, речь идет об усилении энергетического вектора, поставках редкоземельных металлов, трансферте высоких технологий, включая искусственный интеллект. Казахстану было бы выгодно также расширение линейки экспортных товаров в США, в том числе агропромышленной продукции. Пока США не входят даже в первую пятерку наших торговых парт­неров, поэтому потенциал для роста здесь огромный, обращает внимание эксперт.

– В целом интерес США к Цент­ральной Азии обусловлен геополитикой, изменениями транспортных маршрутов и новым витком гонки за ресурсами. Казахстан как ведущая экономика ЦА, безусловно, играет в этом сотрудничестве важнейшую роль. Кроме того, усиливается участие в региональном росте других стран, в первую очередь Узбекистана. Здесь необходимо подчеркнуть: странам региона важно в первую очередь выступать единым экономическим фронтом, в кооперации, преодо­левая все исторические или конъюнк­турные разногласия. Потому что инвестиций хватит на всех, главное – создавать максимально устойчивые и гибкие условия для их совместного привлечения, – подчеркивает политолог.