Прием документов в колледжи Астаны стартует 25 июня

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Прием документов будет осуществляться непосредственно в колледжах в бумажном виде с 25 июня до 1 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С 1 июля прием в колледжи продолжится через портал электронного правительства (egov.kz).

Подать заявление можно будет сразу в четыре колледжа и выбрать до четырех специальностей. Конкурс проводится автоматизировано, путем распределения по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании.

По педагогическим и специальностям искусства и культуры предусмотрены специальные и/или творческие экзамены, по медицинским – психометрическое тестирование и получение допуска к конкурсу.

Для квотной категории необходимо предоставить подтверждающие документы (инвалидность 1, 2 групп, дети-инвалиды и их воспитывающие семьи, сельская молодежь, дети-сироты, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей и т.д.).

Документы на подготовку рабочих квалификаций (повар, няня, кондитер, швея, сварщик, парикмахер и т.д.) и по целевому госзаказу принимаются в колледж и зачисляются по результатам собеседования до 25 августа, вне конкурса.

#Астана #Образование #документы #колледж

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