Приёмы мошенников: как они завладевают деньгами

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает, что мошенники используют различные психологические приемы, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить доступ к их деньгам и личным данным, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как отмечается, в зоне риска представители всех социальных групп: студенты, пенсионеры, работающие граждане, инвесторы. Уровень образования или профессиональная подготовка не всегда защищают от мошеннических схем. Злоумышленники тщательно продумывают сценарии, подстраивают общение под конкретного человека и активно используют приемы социальной инженерии.

Один из распространенных методов – создание тревожной ситуации. Граждан просят немедленно принять решение: «срочно перевести деньги», «иначе вы упустите возможность», «нужно срочно подтвердить операцию». Из-за ощущения потери времени или так называемого «риска упущенной выгоды» человек теряет способность критически оценивать происходящее и действуют автоматически.

Другой часто используемый прием – давление на эмоции. Мошенники играют на страхе, сочувствии или доверии. Например, сообщают о несанкционированной банковской операции, нарушении законодательства вами или вашими близкими, просят помощи для «родственника в беде» или предлагают легкий заработок. Эмоциональное состояние мешает человеку сохранять рациональность.

Для того, чтобы не стать жертвой, важно сохранять бдительность, не доверять незнакомцам в интернете, не передавать личные данные и реквизиты карт, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять информацию через официальные каналы.

В случае любых сомнений необходимо прервать разговор, даже если собеседник представился официальным лицом – представителем правоохранительных органов, министерств или регулятора. Помните – никакие финансовые и правовые вопросы не решаются по телефону или через мессенджеры.

Спокойная оценка ситуации и отказ от эмоциональных решений – основа финансовой и цифровой безопасности.

 

#деньги #мошенники #приемы

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