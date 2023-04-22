Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе

Энергетика, Общество
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области вынес приговор по делу о хищениях миллиардов тенге на ТЭЦ Таразе. Осужден ряд лиц, однако главный фигурант – глава ТЭЦ, сбежавший из-под домашнего ареста, остается в розыске, его дело выделено в отдельное производство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Напомним, по данным следствия, экс-директор ТЭЦ и его сын, при содействии ряда лиц, получив в частную собственность объект (который снабжает горячей водой и теплом весь Тараз), тратили государственные деньги на свои нужды.

В СМУС рассказали, что фигурантам дела инкриминировали участие в преступной группе, выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказание услуг поставки товаров, присвоение или растрату вверенного чужого имущества, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В суде установлено, что подсудимый М., являясь председателем правления АО «Таразэнергоцентр» (далее – ТЭЦ) и другие участники преступной группы подсудимые Б., К., Д., С., К., Д., Д., Б. в целях получения активов ТЭЦ в доверительное управление и систематического хищения денежных средств, поступающих от потребителей тепловой и электрической энергии, формально создал ТОО «В.».

«После получения акции ТЭЦ в доверительное управление ТОО «В.», президентом которого является М., и подсудимые Б., К., Д., С., К., Д., Д., Б. участвовали в преступной группе и совершили хищения денежных средств вверенного имущества с использованием служебного положения группой лиц в особо крупном размере с ТЭЦ на счета подконтрольных товариществ, тем самым причинив ущерб на общую сумму 2 837 710 077 тенге.

Постановлением суда от 28.03.2023 года подсудимый М. объявлен в розыск с выделением уголовного дела в отдельное производство», – сообщила пресс-служба суда.

В ходе процесса прокурор просил по совокупности преступлений назначить Б., К., Д., С., К., Д. окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы,

Д. – 3 года 2 месяца 4 дня, Б. – 1 год 3 месяца лишения свободы.

Представитель ТЭЦ поддержал прокурора, однако в связи с полным возмещением ущерба просил назначить Б. наказание, не связанное с лишением свободы.

Подсудимые Д. и Б. – вину признали в полном объеме, К.и К. –   частично, Б., С., Д., Д. – просили оправдать.

Также отмечается, что вина фигурантов доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевшего, свидетелей и специалистов, заключениями специалистов и экспертов, протоколами выемок записей с видеокамер, изъятых в банках второго уровня, протоколами осмотров предметов и документов, заключениями криминалистических исследовании и другими вещественными доказательствами.

«К смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствам, суд отнес отсутствие судимостей, наличие малолетних детей, положительные характеристики и частичное возмещение ущерба подсудимым Б. Отягчающих обстоятельств суд не установил», – рассказали в СМУС.

Приговором суда окончательно назначено: Б.Р. – 9 лет, К.А. – 8 лет, К.А. – 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 10 лет. 

Д.А. и Д.С. по ст.189, ч.4, ст.216 ч.3 УК – по 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

С.Г. назначено 3 года ограничение свободы, с установлением пробационного контроля.

Д.Е. – 3 года 9 месяцев лишения свободы, на основании Закона РК «Об амнистии» сокращено на 1/5 часть и назначено 3 года лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

Б.Т. – 2 года лишения свободы, на основании Закона РК «Об амнистии» сокращено на 1/2 часть и назначено 1 год лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

#ТЭЦ #Тараз #энергетика #хищения

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