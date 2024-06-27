Приказ длиной в три года Общество 27 июня 2024 г. 0:00 207 Марина Демченко Виноват ли НЦЭЛС в том, что предельные цены на отечественные медицинские изделия не утверждены? коллаж Павла Цедилина Одним из барьеров для отечественных фармпроизводителей, по словам депутата Мажилиса Веры Ким, служит постоянное затягивание Министерством здравоохранения утверждения предельных цен на новые отечественные медизделия. «Из-за отсутствия с 2022 года утвержденных цен на произведенные казахстанскими компаниями в рамках предыдущих оффтейк-контрактов медицинские изделия они не могут быть закуплены медорганизациями», – отмечала, в частности, депутат. В том, что третий год не выходят приказы, позволяющие готовой продукции выйти на рынок, отечественные товаропроизводители (ОТП) винят сотрудников Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС). Якобы они затягивают регистрацию лекарств и медизделий и не формируют вовремя проекты предельных цен. И об этом «Казахстанская правда» писала 14 мая 2024 года («Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат»). Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в НЦЭЛС, к которому у предпринимателей накопилось так много вопросов. – Мы полагаем, проблема связана с включением препаратов в формулярные списки, – прокомментировала Шынар Байдулаева, доктор биологических наук, руководитель департамента экспертизы лекарственных средств НЦЭЛС. – Когда речь заходит о выходе лекарств на рынок, иными словами, когда препарат становится доступным пациентам, всякий раз говорят о тех самых трех-семи годах. Однако не говорят, что далеко не все процедуры из тех 9 или 12 проходят в нашем центре. Центр оказывает лишь их малую часть. В НЦЭЛС рассказали, что применяют процедуры, принятые в странах с развитой системой регулирования. Это касается и экспертизы, и регистрации медизделий и лекарственных средств, и фармаконадзора, и инспекции отбора образцов с рынка. Казахстанское законодательство в этой сфере довольно строго: оно не позволяет необоснованно задерживать процедуры. Поскольку это госуслуга, за каждый день просрочки НЦЭЛС приходится отчитываться в Минздраве. Процедура экспертизы строго регламентирована: есть установленные требования к документам, срокам, при этом дается время на устранение замечаний экспертов. – Мы обязаны строго придерживаться отводимых законом сроков. К примеру, на регистрацию отводится 210 дней. Но в ходе экспертных работ иногда необходимо получить уточнения от производителя. На этапе первичной экспертизы у него есть для ответа 60 дней, специализированной экспертизы – 90, а всего 180 дней. Таким образом, регистрация может занять период до года, – поясняет Шынар Байдулаева. – Если же производитель в эти сроки не сможет предоставить все необходимые пояснения, документы, подтверждающие качество, безопасность и эффективность своей продукции, он получит отказ. Сроки увеличиваются, если включается инспекция производственной площадки и инспекция клинических исследований, причем их проведение тоже регламентируется приказами и правилами. Однако такие случаи – редкость. Акцент на качество и безопасность – Мы со своей стороны не можем ослабить оценку качества и безопасности фармацевтической продукции, потому что наблюдаем тревожные тенденции. Так, из 4 000 ежегодно поступающих заявок на экспертизу лекарственного средства около 5% не проходят ее, и из 2 500 заявок на экспертизу медицинских изделий около 7% не получают заключения о безопасности и качестве. Если говорить о качестве производимых и ввозимых в нашу страну серий фармацевтической продукции, то из 100 тысяч серий лекарственных средств и медизделий около двух тысяч ежегодно оказываются несоответствующими установленным требованиям – это сомнительная продукция, доступ для которой на наш рынок закрывается. Вместе с тем среди общественности бытует мнение, что НЦЭЛС становится барьером для выхода на рынок лекарственных средств и медицинских изделий. Здесь нужно понимать, что установленные законодательством процедуры, которые выполняет НЦЭЛС в области обеспечения безопасности и качества фармпродукции в нашей стране, как, впрочем, и во всех странах с развитой системой здравоохранения, являются обязательными, со строго регламентированными сроками. При этом с одной стороны – вопросы бизнеса, с другой – здоровье населения. Мы, как экспертная организация, должны прежде всего обеспечивать качество и безопасность зарегистрированных лекарств и медизделий. В центре работают неравнодушные люди, и нам не все равно, какого качества препараты будут использоваться для лечения казахстанцев, – говорит Айсулу Ахимова, руководитель управления стратегии, анализа и системы менеджмента качества НЦЭЛС. Так, в 2023 году на экспертизу медизделий поступило 3 780 заявок (769 ОТП), из них отрицательные заключения получили 197 заявок (81 ОТП). Было принято более 6 тыс. заявок (742 ОТП) на экспертизу лекарственных средств, из них отрицательные заключения получили 146 заявок (20 ОТП). Основные причины отказов – отсутствие информации по исследованиям безопасности и эффективности препарата, а также подтверждающим качество лекарственных средств, несоблюдение сроков устранения замечаний, предоставление недостоверных сведений. Бывают ошибки в инструкциях по применению, выявляются нерациональные комбинации лекарственных средств, фактические условия производства не могут обеспечивать безопасность, эффективность и качество. – К примеру, наша экспертиза выявила препараты, в составе которых были консерванты. Наличие консервантов в твердых формах лекарственных препаратов указывает на нарушения в их производстве. Эксперты отказали также в регистрации более 20 препаратов с нерациональными комбинациями и запрещенными красителями в составе, среди которых есть самые распространенные парацетамолсодержащие лекарственные средства, – говорит Айсулу Ахимова. Пожалуй, один из самых серьезных примеров – случай с детскими сиропами. По данным Всемирной организации здравоохранения, в трех странах в результате приема бракованного сиропа от кашля скончались более 300 человек, большинство из них – дети в возрасте до пяти лет. Причина смертельного отравления детей – загрязнение принимаемых ими лекарств токсичными диэтиленгликолем и этиленгликолем. Национальный центр за последние четыре года отказал в регистрации порядка десятка препаратов в различных формах выпуска (сироп, раствор для приема внутрь и так далее) из-за отсутствия в них контроля примесей этих веществ. – То и дело звучат предложения упростить какие-то процедуры. Есть производители, которые предлагают отказаться от экспертизы каждой серии, однако этого делать нельзя. Препарат, получив государственную регистрацию, будет занесен в государственный реестр, и медучреждения, опираясь на него, будут закупать препараты. Но как на рынок попал препарат – легально или нелегально, выяснить уже будет непросто. Тем более нельзя ничего упрощать, если дело касается производства вакцин, ведь они широко используются среди здорового населения, – считает Айсулу Ахимова. Как рассказали в центре, для ОТП предусматривается ряд преференций при оплате, за экспертизу лекарственных средств – до 70% и медицинских изделий – до 50%. Кроме того, если производство расположено на нашей территории, производитель может ежегодно не декларировать каждую произведенную серию, а пройти серийную оценку с получением сертификата соответствия на определенную продукцию один раз в три года без указания серии. На сайте центра идет опрос потребителей за 2024 год, и с нами поделились его промежуточными результатами. Выяснилось, что 61,5% опрошенных пользуются услугами НЦЭЛС более пяти лет. Средний результат удовлетворенности составляет четыре балла из пяти по таким критериям, как качество и своевременность оказания услуг, доброжелательность работников, удобство информационных систем. Большинство опрошенных потребителей оставили свои предложения для усовершенствования работы, в основном они касаются улучшения автоматизации услуг. На вопрос: «Сталкивались ли вы с фактами коррупционных действий при работе с работниками предприятия?» – 100% опрошенных ответили «нет». За все нужно платить Также жестко кодексом и правилами регламентировано формирование предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия. – Согласно им применяются наценки по регрессивной шкале. Причем для ЛС для оптово-розничной реализации одни наценки, для ГОБМП и ОСМС – другие. И также для медицинских изделий. В правилах оговорены сроки и даты, когда должны быть сформированы проекты предельных цен и направлены в Минздрав. Последний анализирует предоставленные нами цены и направляет на согласование в АЗРК. После Минздрав утверждает их своим приказом, – поясняет заместитель генерального директора НЦЭЛС Ержан Жунисов. – Проекты направляются для согласования и утверждения в уполномоченный орган, то есть в Министерство здравоохранения. Все вопросы, которые возникают на этапе согласования предельных цен с антимонопольным органом, разъясняются нашими экспертами, предоставляются подтверждающие документы по формированию цены. Кроме того, у работников АЗРК есть доступ на портал «Референтное ценообразование». То есть все вопросы снимаются на этапе согласования. В установленном порядке проекты цен также направляются в НПП РК «Атамекен», аккредитованным организациям субъектов частного предпринимательства, одновременно размещаются на сайте открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения. Только после всех согласований проект предельных цен может быть утвержден приказом министра. Все эти процедуры согласования урегулированы в рамках ст. 245 Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения и Правилами регулирования и формирования предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, утвержденные приказом Минздрава. – Согласно правилам производители и их дистрибьюторы подают документы, в которых подтверждают свою цену для реализации. Предельная цена формируется на базе цены завода-изготовителя, подтвержденной контрактом и инвойсами. Также со стороны производителя предоставляются цены, реализуемые в референтных странах. Необходимо отметить, что для актуализации предельных цен в правилах предусмотрен перечень предоставляемых документов, и ежегодно в данные правила вносятся соответствующие поправки. Например, заявители должны предоставлять контракты, – говорит Ержан Жунисов. – Когда цены анализируют по данным сайтов референтных стран, мы не можем знать реальную цену завода-производителя, поскольку эти данные в открытых источниках не всегда вовремя обновляются, не перепроверяются, непонятно, какие это цены – для опта, розницы, аптек или госнужд. Уже более двух лет мы акцентируем внимание на контракты и инвойсы – документы, подтверждающие цену завода. Цена в референтных странах является больше вспомогательным инструментом для аналитики и уравнивания предельных цен с другими странами, макроэкономически сопоставимыми с нашей страной. По его словам, медизделий закупается не так много, как лекарственных средств, и по ценам, утвержденным два-три года назад, они продолжают закупаться. Цены обычно переутверждаются на повышение. При этом и так все очень просто. Применяется одна методика, только наценки разные и разные ограничения по расходам. Для реализации в аптеки наценка может доходить до 30–55% – чем ниже цена производителя, тем выше наценка,– чтобы рынок насытить препаратами с приемлемыми ценами для населения. В рамках ГОБМП наценка 20%, и связана она с экономией бюджета. Исключены маркетинговые расходы. – Все процедуры регистрации цен на лекарства и медицинские изделия осуществляются через электронный портал «Референтное ценообразование», электронно-цифровой подписью заявители подтверждают достоверность информации, предоставляемой для регистрации цен. Эксперты работают, только зная уникальные номера заявлений, – рассказала Асель Жанатбекова, PhD, руководитель управления референтного ценообразования лекарственных средств и медицинских изделий НЦЭЛС. – Взаимодействие с заявителями в процессе регистрации цен только через портал «Референтное ценообразование». Все замечания в заявлениях под уникальным кодом также выставляются на портале. Кроме того, заявитель может обратиться через колл-центр, но консультация записывается. Дополнительно при возникновении вопросов каждый четверг в НЦЭЛС проводятся встречи с заявителями по предварительной записи. Очевидно, что в спорной ситуации эксперты центра могут подтвердить проверяющим, с какой скоростью продвигалась работа. Согласно Кодексу РК о здоровье народа и системе здравоохранения, предельные цены для оптово-розничной реализации утверждаются дважды в год и один раз в год – в рамках ГОБМП и ОСМС. – Согласно приказу Минздрава № 247 от 11 декабря 2020 года, заявки поступают до 31 декабря ежегодно в течение 12 месяцев, обрабатываются, накапливаются, затем проект предельных цен формируется до 10 апреля и направляется в Минздрав для утверждения. Эта процедура для заявлений на регистрацию цены на ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. Заявления для регистрации цен на лекарства для оптовой и розничной реализации предоставляются дважды в год – до 10 апреля и 10 октября. В рамках ГОБМП цена ежегодно пересматривается, в оптово-розничном сегменте действующая цена может переходить из приказа в приказ на следующий год, если она не меняется, – уточнила Асель Жанатбекова. Таким образом, в центре уверяют, что подготавливают проекты предельных цен своевременно, в сроки, оговоренные правилами. …22 мая долгожданный проект приказа разместили на портале открытых НПА для публичного обсуждения. #рынок #НЦЭЛС #ценообразование #медикаменты #отечественные фармпроизводители