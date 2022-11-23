Прикосновение к древности

Открытие специализированного научного фонда в честь находок ученого – что может быть почетнее и приятнее для исследователя древности?..

О заслугах выдающегося казахстанского археолога – доктора исторических наук Зейноллы Самашева в столице говорили сразу на нескольких мероприятиях, приуроченных к 75-летию ученого. Масштабную выставку, научный фонд, заседание «круглого стола» принял у себя Национальный музей Республики Казахстан.

В первую очередь стоит рассказать о фонде. В нем собраны, изучены, систематизированы и восстановлены уникальные артефакты, найденные в сакских курганах «Берел» в разные годы археологических экспедиций под руководством Зейноллы Самашева. Как признался сам юбиляр, открытие научного фонда на основе многочисленных находок из одного памятника в музее национального уровня – явление крайне редкое.

– Берельский научный фонд содержит материалы одного памятника, всего около двух тысяч экспонатов, что очень немало. Теперь у исследователей есть возможность изучать материалы в одном месте, – отметил ученый. – Здесь же будет происходить и реставрационная работа, процесс консервации. Можно даже назвать это отдельным научным учреждением внутри национального музея.

В хранилище собраны наиболее значимые экспонаты. Все они либо бережно обернуты и имеют свое место на полках, подписанные и систематизированные, либо хранятся под стеклом. В открытом доступе лишь колода из Берельского могильника из древесины лист­венницы, длиной более трех метров. Датирует­ся артефакт IV–III вв. до н. э. Предполагается, что экспонаты будут чередоваться: что-то выставляться в экспозиции, что-то – храниться в фонде. Таким образом, у посетителей и ученых будет возможность поочередно изучать открытия Зейноллы Самашева.

– Что-то вырезали монолитом, делили на блоки, а потом уже в лабораторных условиях собирали единую композицию. Повторюсь, что работа еще не завершена. Очень удобно работать в таком формате: есть возможность не только изучать артефакты, возвращаясь к источнику, но и исследовать поч­ву, – объяс­нил ученый.

Также в национальном музее проходит выставка «Дала қорғандарының құпиялары». В экспозиции представлены археологические артефакты из фондов КГКП «Областной историко-краеведческий музей» управления культуры Восточно-Казахстанской области. Один из самых интересных экспонатов – фигура воина-музыканта. Остроконечный шлем с забралом, яркое одеяние, на поясе – оружие, а в руках – домбра, небольшая, всего около 70 см. Берельские находки помогли по-новому оценить отдельные вехи древней истории Казахстана.

Состоялось в музее и заседание «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы археологии Казахстана: изучение, охрана и музеефикация памятников». В мероприятии приняли участие историки, археологи, государственные и общественные деятели. Свои поздравления Зейнолле Самашеву прислал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметивший его выдающиеся заслуги.

Достижения действительно впечатляющие: Зейнолла Самашев помимо открытия знаменитых Берельских курганов известен и своим весомым вкладом в изучение петроглифов Казахстана, тема его докторской диссертации – «Наскальные изображения Казахстана как исторический источник», им изу­чены вопросы интерпретации наскальных рисунков. Зейнолла Самашевич – кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат премии «Платиновый Тарлан», автор более 300 научных статей и около 20 научных монографий.